Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha presentado una propuesta para mejorar la gestión de las incapacidades temporales (IT), que incluye la corresponsabilidad entre profesionales sanitarios en su emisión, para que esta no dependa solo del médico de Familia, e implantar un sistema de baja autojustificada de hasta tres días.

La sociedad científica ha dado a conocer este martes el documento 'Valoración semFYC sobre incapacidad temporal: situación actual, mitos y propuestas en 2026', que contempla siete sugerencias, que han recibido la valoración de 1.410 socios en una encuesta, con un porcentaje de acuerdo superior al 84 por ciento en cada una de ellas.

Estas propuestas surgen en un contexto en el que la incidencia por bajas ha aumentado cerca de un 60 por ciento entre 2017 y 2024, según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que estima que la IT supuso un desembolso de 16.500 millones de euros para la Seguridad Social en 2024.

El especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud General Ricardos (Madrid) Paulino Cubero, autor del documento, que ha detallado las propuestas, ha comenzado aclarando que la incapacidad temporal no es absentismo y, en cuanto al uso de este segundo término en el ámbito político, ha aseverado que se está heciendo de un modo "peyorativo".

Entre las propuestas, destaca la implementación de las bajas autojustificadas. La semFYC plantea una Declaración Responsable de Ausencia Laboral por Enfermedad (DRALE), por la que la persona trabajadora puede justificar por sí misma las ausencias de hasta tres días por procesos leves y autolimitados.

La iniciativa, en la que está de acuerdo un 86,9 por ciento de los médicos encuestados, permitiría cubrir los tres días que no tienen prestación económica. "Tenemos recursos digitales para que el paciente pueda iniciar y finalizar el procedimiento", ha destacado Cubero.

Asimismo, los médicos de Familia instan a impulsar la responsabilidad compartida de las bajas entre todos los niveles asistenciales, de forma que no corresponda solo a los médicos de Atención Primaria, sino al profesional que atiende al paciente, de forma que, por ejemplo, si va a Urgencias, sean los especialistas de Urgencias quienes la emitan.

"Se trata de que todos nos comprometamos en prestar la asistencia", ha destacado Cubero, quien ha advertido de que las bajas ocupan a los médicos de Familia un tiempo que no tienen e interfieren en su actividad. Esta propuesta es la que menos apoyo ha tenido entre los encuestados, con un grado de acuerdo del 84,3 por ciento.

Según ha detallado Cubero, hay algunas comunidades autónomas que han ampliado ya la competencia a los especialistas de hospitales, aunque son pocas. Aquellas que no lo contemplan lo justifican por la saturación de las Urgencias y las elevadas listas de espera hospitalarias.

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