La semFYC presenta un método para abordar la incapacidad temporal por trastornos mentales no graves en Atención Primaria

Archivo - Imagen de archivo de una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha presentado un método para abordar la incapacidad temporal (IT) por trastorno mental no grave desde un enfoque clínico en la consulta de Atención Primaria.

El documento propone un procedimiento estructurado para optimizar la prescripción de la incapacidad temporal, mejorar la recuperación de las personas y favorecer su reincorporación laboral.

Uno de los principales focos de su abordaje diferencial es el papel que otorga a la incapacidad temporal: "La IT, como herramienta terapéutica que es, solo está indicada tanto por la dificultad que presenta ese paciente para desempeñar su actividad laboral como por las repercusiones negativas que esta actividad pueda tener sobre su recuperación", según se señala en la introducción del documento.

Desde esta perspectiva, la propuesta redefine el papel de la incapacidad temporal en la consulta, alejándola de una visión exclusivamente administrativa. El documento advierte de que la interrupción de la actividad laboral puede no ser neutra desde el punto de vista clínico, señalando que "el médico ha de evitar el perjuicio que puede suponer para su paciente interrumpir la actividad laboral, sobre todo cuando no es previsible que la patología y las limitaciones mejoren con ello". Se trata de un abordaje que profundiza en la dimensión terapéutica de la incapacidad temporal.

El procedimiento tiene como objetivo proporcionar a los profesionales implicados en la prescripción y seguimiento de la IT herramientas prácticas para su manejo clínico, incluyendo el diseño de un plan de actuación compartido. En este sentido, plantea la necesidad de "facilitar un plan de coordinación entre el personal de Atención Primaria, las Unidades de Salud Mental y la Inspección Médica". Así, el documento propone articular un procedimiento de actuación coordinado entre los mencionados niveles que permita intervenir de forma coherente sobre el proceso clínico y evitar abordajes fragmentados.

El trabajo incorpora la evidencia sobre el papel del trabajo como determinante de salud, señalando que la actividad laboral puede formar parte del proceso terapéutico. En este sentido, el documento destaca que "las actividades cotidianas, incluido el trabajo, realizadas a pesar de la existencia de síntomas, influyen positivamente en la recuperación". Desde esta perspectiva, la reincorporación laboral no se plantea como el final del proceso, sino como un elemento central en la recuperación, que debe prepararse y acompañarse adecuadamente.

SOBREDIAGNÓSTICO Y SOBRETRATAMIENTO

El documento llama la atención, de forma explícita, frente a uno de los principales retos actuales en la consulta: el sobrediagnóstico y el sobretratamiento en salud mental. En repetidas ocasiones, la semFYC ha advertido sobre la tendencia creciente a convertir malestares vinculados a la vida cotidiana -conflictos laborales, situaciones de estrés o dificultades de adaptación- en categorías diagnósticas, con el consiguiente riesgo de medicalización innecesaria.

El documento lo denomina "inflación diagnóstica" y puede derivar en intervenciones que no siempre aportan beneficio clínico y que, en algunos casos, generan iatrogenia, tanto por el uso innecesario de tratamientos como por el impacto que supone para la persona asumir un rol de enfermedad.

Frente a este escenario, la propuesta de la semFYC introduce un cambio de enfoque orientado a la prevención cuaternaria, priorizando intervenciones proporcionadas, ajustadas al contexto y centradas en la funcionalidad. El documento subraya la necesidad de diferenciar entre sufrimiento psicoemocional y trastorno mental, así como de incorporar estrategias clínicas que permitan acompañar, orientar y actuar sin recurrir necesariamente a la prescripción de una incapacidad temporal o a intervenciones farmacológicas cuando no están indicadas.

Las autoras de este documento pertenecen al grupo comunicación y salud de semFYC, de Cantabria. Su trayectoria en el abordaje de problemas mediante la terapia breve centrada en soluciones ha facilitado este procedimiento en el manejo de la incapacidad temporal por trastorno mental no grave.