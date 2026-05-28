La semFYC pide mejoras en las condiciones de Atención Primaria tras la cobertura total de plazas MIR

Archivo - Mujer en la consulta médica con una doctora. - FATCAMERA/ISTOCK - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha reclamado este jueves medidas que garanticen condiciones dignas de ejercicio, reconocimiento institucional y sostenibilidad de la Atención Primaria (AP) a largo plazo, después de que el proceso de elección MIR 2026 haya concluido con todas las plazas cubiertas.

Así, la semFYC ha demandado un aumento presupuestario "estable" de la AP y un refuerzo de plantillas. También ha pedido que se ponga el foco en la consolidación de la capacidad docente, fortaleciendo Unidades Docentes y mejorando condiciones laborales y organizativas de residentes, tutores, jefes de estudios y técnicos.

Junto a ello, ha llamado a trabajar en promover vocaciones por la Atención Primaria desde la universidad y, con una visión estructural, ha pedido que se alinee la planificación MIR con las necesidades demográficas, sociales y territoriales futuras.

Estas reclamaciones se producen tras la cobertura completa de las 2.544 plazas de Medicina de Familia y Comunitaria, en un proceso de elección MIR que, según la sociedad científica, demuestra que la especialidad "continúa siendo" una de las que tiene "mayor capacidad de atracción comparada".

"Cuando analizamos condiciones comparables, la Medicina Familiar y Comunitaria demuestra una capacidad competitiva muy superior a la que trasladan algunos relatos simplificados", ha resaltado la presidenta de la semFYC, Remedios Martín.

La sociedad recoge estas conclusiones en el informe 'Proceso de adjudicación MIR 2026 en Medicina Familiar y Comunitaria', en el que explica que la elección de la especialidad ha seguido una dinámica temporal característica, con una fase inicial de baja intensidad que derivó en una aceleración progresiva y concentración masiva de adjudicaciones en los días finales.

Con todo, expone que este patrón es "coherente" con el enorme volumen de plazas ofertadas y con la diversidad territorial del proceso y, por ello, insta a que el análisis del MIR no se reduzca a una "lectura superficial" de los primeros días de elección.

"Medicina Familiar y Comunitaria sostiene simultáneamente el mayor volumen de plazas, la mayor dispersión territorial y la mayor responsabilidad asistencial del sistema de salud para la ciudadanía y, aun así, vuelve a completar toda su oferta", ha destacado Remedios Martín.

POSICIÓN COMPETITIVA

El informe incorpora el Índice de Preferencia Competitiva (IPC), que permite comparar el comportamiento de elección de Medicina Familiar y Comunitaria frente a otras especialidades cuando las personas aspirantes disponen simultáneamente de ambas opciones.

Según revela, MFyC mantiene una posición altamente competitiva dentro del grupo de especialidades generalistas y mejora sus resultados respecto a 2025 en buena parte del territorio. En este punto, destaca que Navarra alcanza un IPC positivo del 100 por 100 frente a otras especialidades generalistas, mientras Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León o Canarias superan el 85 por ciento, Andalucía pasa del 75 al 83 por ciento en un solo año y Cantabria mejora del 50 al 80 por ciento.

En esta línea, la mayoría de comunidades autónomas superan el umbral del 50 por ciento de IPC positivo, lo que significa que la especialidad se elige por delante de más de la mitad de las especialidades disponibles cuando existe igualdad de oportunidad de elección.

El análisis por ciudades muestra que la Medicina Familiar y Comunitaria presenta índices especialmente elevados frente a Medicina de Urgencias y Emergencias, Medicina del Trabajo o Medicina Preventiva y Salud Pública, situándose por encima del 80 por ciento en la mayoría de grandes ciudades analizadas.