La semFYC insta a impulsar las condiciones de los tutores MIR para reforzar la docencia de la especialidad en AP

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha instado a impulsar las condiciones asistenciales de los tutores de médicos internos residentes (MIR), con una adecuación realista de la carga de trabajo que garantice tiempo protegido para la labor tutorial, con el objetivo de reforzar la docencia de la especialidad en Atención Primaria (AP).

La semFYC ha urgido a proteger y reforzar la docencia MIR en el marco de un encuentro destinado a impulsar prácticas de excelencia en la tutorización de residentes de Medicina de Familia y Comunitaria, teniendo en cuenta además la reciente celebración de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), por lo que los futuros residentes están valorando su futuro profesional.

En este sentido, la sociedad ha subrayado la necesidad de una "defensa cerrada" en todas y cada una de las estructuras de docencia de la especialidad para asegurar una formación especializada capaz de proporcionar al Sistema Nacional de Salud (SNS) los médicos de Familia que requerirá en el futuro.

En primer lugar, ha llamado a proteger la labor de tutorización, para lo que ha reclamado que cualquier reemplazo por jubilación o concurso de traslado incorpore mecanismos de protección de la tutorización de residentes, de tal modo que aquellas plazas ocupadas por tutores, solamente puedan quedar cubiertas por personas que hayan ejercido como tutoras previamente.

Además, ha demandado que la tarea de tutorización sea reconocida como mérito en la carrera profesional, en movilidad u oposiciones en todas las comunidades autónomas. De este modo, ha señalado que se debe estimular y apoyar, con tiempo y recursos, a los jóvenes médicos de Familia para que se conviertan en tutores.

Desde la semFYC, también han instado a blindar los centros de salud docentes para evitar que se produzcan contrataciones irregulares y de personas sin la especialidad correspondiente para cubrir plazas en las que se necesita la formación. En este punto, ha advertido que todavía se siguen produciendo estas prácticas, que ha denunciado en numerosas ocasiones por ser ilegales.

ESTABILIDAD DE LAS PLANTILLAS

Por otra parte, ha llamado a garantizar la estabilidad de las plantillas y la protección de los cupos docentes, evitando cambios estructurales o sobrecargas asistenciales que dificulten o impidan el ejercicio efectivo de la tutorización.

En el entorno de las Unidades Docentes, ha instado a dotar estas infraestructuras con los recursos, tiempo y espacio necesarios para la formación de los médicos residentes. También ha precisado que estas unidades requieren supervisiones que garanticen las adecuadas condiciones y criterios docentes que aseguren la actividad formativa.

Para finalizar, la Junta Permanente de la semFYC ha insistido en que la única vía de acceso a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria es a través del sistema MIR, según establece la legislación vigente y ratifican los comunicados profesionales.

"Este principio no es un formalismo: garantiza que quienes ocupan plazas de Medicina Familiar y Comunitaria poseen la formación necesaria para desarrollar con solvencia las funciones propias del ámbito. No existe, ni debe existir, una vía alternativa para disponer de especialistas en este país", ha destacado.

Con todo, ha transmitido un mensaje de confianza a los médicos que afrontan la elección de plaza MIR, subrayando que el sistema es "una auténtica joya" de la formación sanitaria especializada.