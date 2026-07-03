La semFYC defiende en WONCA que España dispone del ecosistema idóneo para liderar la investigación en Atención Primaria

Imange de semFYC en WONCA. - SEMFYC

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha defendido durante la 30.ª Conferencia Europea de WONCA que España reúne actualmente las condiciones necesarias para convertirse en uno de los referentes europeos en investigación en Atención Primaria.

La investigación en Atención Primaria ha protagonizado una de las sesiones científicas de la conferencia, en la que el médico de familia y vocal en la Junta de la semFYC, Juan Antonio López, ha participado como ponente en un taller dedicado a debatir qué políticas necesitan los países europeos para fortalecer la investigación en Medicina de Familia y Atención Primaria.

Durante su intervención, López ha presentado la experiencia española como "un caso especialmente interesante" dentro del contexto europeo. "Contamos con una Atención Primaria fuerte, universal y con población asignada, una historia clínica electrónica ampliamente implantada y una residencia de Medicina Familiar y Comunitaria sólida. Todo ello constituye un punto de partida muy potente para investigar desde la práctica clínica," ha indicado.

El representante de la semFYC ha explicado que, sobre esta base, España ha desarrollado numerosas iniciativas que llevan el "ADN de la medicina de familia", entre ellas las redes de investigación vinculadas a las sociedades científicas, los grupos de trabajo de la semFYC y proyectos centrados en ámbitos como la atención comunitaria, la multimorbilidad, las inequidades en salud o la seguridad del paciente.

Asimismo, ha destacado el valor de grandes infraestructuras nacionales de investigación, como IMPaCT, para responder a preguntas que nacen directamente de las consultas de Atención Primaria y trasladar ese conocimiento a la mejora de la atención sanitaria.

Más allá de las fortalezas actuales, la semFYC considera que el siguiente paso pasa por consolidar un verdadero ecosistema investigador que permita aprovechar todo ese potencial.

"España no parte de cero. Hay profesionales, preguntas de investigación y redes de colaboración. Ahora debemos convertir todos esos elementos en un ecosistema estable, con tiempo protegido para investigar, financiación suficiente y un mayor desarrollo académico de la Medicina Familiar y Comunitaria", ha señalado López.

Precisamente ese objetivo coincide con la estrategia que la semFYC viene impulsando durante el último año para fortalecer la investigación en Atención Primaria. A través de la Fundación semFYC, la sociedad científica ha puesto en marcha una nueva estructura específica de investigación destinada a desarrollar proyectos propios, promover estudios colaborativos, crear una Red de Ensayos Clínicos de la semFYC y favorecer la transferencia del conocimiento científico a la práctica clínica.

La participación de la semFYC en la Conferencia Europea de WONCA se enmarca en el trabajo que la organización desarrolla para reforzar el papel estratégico de la Atención Primaria en las políticas sanitarias europeas y favorecer la generación de evidencia científica desde la Medicina de Familia.

Así, la sociedad científica española afirma que mantiene desde hace décadas una destacada presencia en los órganos de gobierno y grupos de trabajo de WONCA, consolidándose como una de las organizaciones nacionales con mayor influencia dentro de la Medicina de Familia europea e internacional.