SEMES muestra su apoyo a Ceuta y reivindica el valor de los profesionales de Urgencias y Emergencias

Imange de profesionales de Urgencias y Emergencias en Ceuta. - SEMES

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), como motivo del Día de Ceuta, ha querido trasladar su reconocimiento, apoyo y cercanía a los ciudadanos de Ceuta y a los profesionales sanitarios de los servicios de Urgencias y Emergencias de la ciudad.

"Hoy queremos que Ceuta sepa que SEMES está con ella. A todos los ceutíes, feliz Día de Ceuta. Y a nuestros compañeros que trabajan allí, gracias. Gracias por estar, por cuidar y por sostener cada día la atención urgente y emergente. Tenéis todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento", ha señalado el presidente de SEMES, Tato Vázquez.

Asimismo, la sociedad destaca que el compromiso de los urgenciólogos ceutíes se ha puesto especialmente de manifiesto durante las últimas semanas, en las que los expertos en Urgencias y Emergencias de Ceuta han tenido que hacer frente a una situación asistencial de "extraordinaria complejidad".

"Hemos vivido una situación caótica, una situación de catástrofe durante los primeros días. Ha sido algo nunca vivido, y doblar prácticamente la capacidad de una ciudad es muy complicado desde el punto de vista asistencial", ha manifestado el enfermero de Urgencias y del 061 de Ceuta Alejandro Artero.

Además, el profesional explicado que tenían un sistema preparado para atender a unas 85.000 personas y se encontraron con una situación en la que había que dar respuesta a cerca de 185.000, lo que generó momentos de "enorme presión asistencial", con cientos de personas atendidas y todo tipo de heridas, contusiones y situaciones clínicas.

Pero, para Artero, la dimensión de lo vivido no puede medirse únicamente en cifras. "Hemos vivido situaciones de crispación, tristeza e incluso impotencia. Ha sido un trabajo muy duro emocionalmente, pero también nos ha permitido comprobar que la capacidad humana y de respuesta de los profesionales sanitarios de Ceuta es inmensa", destaca.

Por otra parte, SEMES señala que la capacidad de respuesta continúa siendo necesaria. Susana Ascaso, médico de Urgencias en Ceuta, explica que, pese al paso de las semanas, los profesionales continúan afrontando una elevada presión asistencial y una situación de gran desgaste.

"La situación en Ceuta es inasumible desde el punto de vista asistencial. Seguimos teniendo una enorme demanda, con pacientes con diferentes patologías y situaciones complejas, y no tenemos capacidad para atenderlos a todos como quisiéramos, con tiempos de espera mucho más prolongados", señala Ascaso.

La doctora destaca además el cansancio acumulado entre los trabajadores: "Seguimos con el mismo personal y estamos todos agotados. Y no sólo los sanitarios, también los ceutíes. La situación no ha mejorado para nada y seguimos teniendo mucha demanda asistencial. Solo han contratado a dos médicos, por turnos, para ayudarnos".

LA IMPORTANCIA DE FORTALECER LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

La sociedad científica también destaca la necesidad de continuar reforzando los servicios de Urgencias y Emergencias para garantizar que quienes trabajan en ellos dispongan de los recursos necesarios para atender a la población con seguridad y calidad.

"Allí donde haya una persona que necesite atención urgente tiene que haber un profesional preparado para atenderla", afirma Tato Vázquez.

En este sentido, el presidente destaca la importancia de seguir trabajando para fortalecer los servicios de Urgencias y Emergencias en todo el territorio nacional, prestando especial atención a aquellos entornos que, por sus características geográficas, demográficas o asistenciales, afrontan retos específicos.

En este Día de Ceuta, SEMES quiere reiterar su compromiso con los ciudadanos y con los profesionales que cada día garantizan su atención urgente y emergente. Porque allí donde hay un profesional de Urgencias y Emergencias cuidando de sus pacientes, está también nuestro reconocimiento.