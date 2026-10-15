Archivo - SEMES espera que las elecciones no demore el reconocimiento de la especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias - SEMES - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), que esta celebrando la I Jornadas Nacionales de Enfermería de Urgencias y Emergencias, reclama que el adelanto de las elecciones no demore el reconocimiento de la especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias independiente de otras disciplinas, para profesionalizar y homogeneizar su formación en aras de la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes.

"Pedimos que el reconocimiento de las especialidades no dependa de los ciclos políticos", reclama Carmen Casal, vicepresidenta de Enfermería de SEMES, ante el adelanto electoral que considera añade incertidumbre a la situación.

"Nuestra posición está respaldada por la profesión: el 86% de las enfermeras de SEMES consultadas apoya una especialidad única de urgencias y emergencias", recuerda Casal. Además, existe un precedente en España en 2019, cuando el Ministerio de Defensa creó la especialidad de enfermería de urgencias y emergencias en operaciones en el ámbito militar, una situación similar a lo que ya ocurrió con Medicina de Urgencias.

PRIMERAS JORNADAS DE SEMES DEDICADAS A LAS ENFERMERA

Durante la jornada de este jueves por la tarde se realizará un simulacro de accidente complejo con múltiples víctimas en colaboración con el Servicio de Emergencias Médicas de la Comunidad Valenciana. "Este simulacro tendrá un formato híbrido, de cara a no alterar la actividad de Urgencias del hospital, con la emisión mediante drones de los casos simulados para que los participantes del congreso puedan votar entre diferentes opciones, por ejemplo, a quién hay que atender primero y qué maniobra hay que hacer", explica Carrillo.

Estas son las primeras jornadas de SEMES dedicadas específicamente a las enfermeras, hasta la fecha solo tenían un espacio en el Congreso Nacional y talleres y ponencias específicas en las reuniones de los diferentes grupos de trabajo.

"Ese colectivo necesitaba un foro propio, hecho por enfermeras y para enfermeras, donde compartir evidencia, entrenar habilidades y defender juntas el reconocimiento de nuestra especialidad. Que sean las primeras jornadas nacionales, marca un antes y un después: SEMES apuesta claramente por su sección de enfermería", concluye Casal.

El primer día de las jornadas estará dedicado principalmente a la celebración de 13 talleres distintos, basados en tres ejes: continuidad asistencial, innovación y pacientes y escenarios complejos. Así, se abordan distintos temas como la inteligencia artificial enfocada al triaje enfermero, la ecografía enfermera (POCUS y acceso vascular ecoguiado), simulación en patologías tiempo-dependientes y coordinación en incidentes de múltiples víctimas (IMV).

"Son unas jornadas en las que aprovechamos para actualizar conocimientos y de paso para que la gente contacte con otros compañeros, incluso para personas que aún no saben si trabajar en un servicio de Urgencias, para que vean en qué consiste. Todos estos talleres y ponencias evidencian cómo tenemos que formarnos para estar a la altura de Urgencias y Emergencias, por eso necesitamos la especialidad", señala Jorge Carrillo, presidente del comité organizador de las jornadas.