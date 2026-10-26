SEMES demanda trasladar la formación de los técnicos de emergencias sanitarias a una FP de Grado Superior

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MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha demandado que la formación de los técnicos de emergencias sanitarias (TES) se traslade a una Formación Profesional (FP) de Grado Superior, frente al Grado Medio actual, para adecuar este aprendizaje a las competencias reales de los profesionales.

Durante la inauguración de la Jornada Nacional de SEMES para Técnicos en Emergencias Sanitarias (ConTEStos 2026), que se está celebrando este lunes en el Ministerio de Sanidad, se ha expuesto la evolución que ha experimentado el trabajo de los TES en las últimas dos décadas, desde que se aprobó en 2007 el real decreto que regula el título formativo.

"El TES no es un profesional estático, sino una figura en permanente evolución. Es asistencia, coordinación, prevención, formación, innovación y capacidad de respuesta. Es también compromiso con el equipo y con cada persona que necesita ayuda en un momento crítico", ha destacado el vicepresidente cuarto de SEMES, Fernando López Mesa.

Más de 15.000 técnicos de Urgencias y Emergencias trabajan en la actualidad en el 112/061 y realizan alrededor del 85 por ciento de las urgencias y emergencias de forma autónoma en las miles de ambulancias asistenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Sus funciones no solo incluyen el traslado de los pacientes, sino también la gestión logística, actividades de teleoperación y teleasistencia sanitaria, la supervisión y coordinación en situaciones críticas y la organización y desarrollo de los planes de emergencia.

López Mesa ha defendido que la evolución de competencias, unida a la creciente complejidad de la atención extrahospitalaria y la responsabilidad que asumen los técnicos en su día a día deben ir acompañadas de formación y reconocimiento académico acordes. En este proceso de adaptación formativa, ha reclamado "diálogo, rigor y voluntad de consenso".

ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA Y COMPETENCIAL

El encuentro organizado por SEMES, bajo el lema 'Actualización científica y competencial para el Técnico en Emergencias Sanitarias', incluye 30 ponencias de temas tanto científicos como organizativos. Entre los temas a abordar destacan la tecnología y la innovación, con exposiciones sobre el uso de drones y los sistemas informáticos embarcados hasta la cardiocompresión mecánica, la medición de lactato, la simulación clínica y las unidades de alta complejidad.

Asimismo, se va a analizar la forma de trabajar de diferentes ámbitos y territorios como Cataluña, Andalucía, País Vasco o La Rioja, al tiempo que otra conferencia se centrará en la labor de los técnicos del Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM) de Portugal.

A nivel clínico, los técnicos actualizarán sus conocimientos en reanimación y en atención a los traumatismos, del paciente psiquiátrico, de hipoglucemias, la gestión del instrumental y monitorización de la vía aérea y la atención en caso de hemorragias masivas.

También se hablará del autocuidado de los profesionales, cómo realizar comunicaciones científicas y la función docente de los TES, entre otros asuntos.

"Cada ponencia, mesa y conversación serán una oportunidad para aprender unos de otros y transformar ese aprendizaje en una mejor atención a la ciudadanía. Luego nos corresponderá transformar lo aprendido en práctica: llevar nuevas ideas a nuestros servicios, compartirlas con los equipos y seguir generando conocimiento con método y espíritu crítico para conseguir una atención más segura, coordinada y humana", ha apuntado López Mesa.