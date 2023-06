SEMES cree que el Real Decreto de la especialidad de Urgencias podría publicarse antes de las elecciones

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Relaciones Institucionales de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Javier Millán, ha señalado que, "al margen de la situación política", el Real Decreto que reconoce la especialidad de Urgencias "podría salir publicado incluso antes de las elecciones".

El Ministerio de Sanidad ha iniciado este martes, por un plazo de 20 días naturales, el trámite de consulta pública previa del Proyecto de Real Decreto para crear el título de especialista en Ciencias de la Salud en Medicina de Urgencias y Emergencias. Por tanto, sería posible su aprobación en el Consejo de Ministros de la semana del 3 de julio.

"A nosotros nos gustaría que fuera cuanto antes", ha reconocido Millán, que es jefe de Servicio de Urgencias de la Fe de Valencia. "Creemos que la especialidad de Urgencias y Emergencias, que existe ya en 29 países de Europa, es una realidad imparable en nuestro país", ha añadido en declaraciones a Europa Press.

Para SEMES, la publicación de la especialidad es positiva porque "regula una formación homogénea y reglada en línea con Europa", lo que supone una "garantía de calidad en la atención a los pacientes".

En este sentido, Millán ha recordado que, hasta ahora, se daba en España una situación "anómala" en lo que se refiere al intercambio de profesionales. "Hay profesionales que sí que tienen una formación y una titulación reconocida en Europa, pero que no pueden venir a España porque no tienen la especialidad porque aquí no existe", ha recordado.

El jefe de Servicio de Urgencias de la Fe de Valencia también ha hecho hincapié en que la especialidad permite una planificación de los recursos a medio y a largo plazo, "tanto en los países como en otras especialidades".

"En estos momentos, hay compañeros que realizan otra especialidad para terminar trabajando en un servicio de Urgencias. Y con la falta de profesionales actual, la publicación de la especialidad contribuye a normalizar y a corregir esta situación", ha finalizado.

CONGRESO SEMES 2023

Durante este miércoles, jueves y sábado se está celebrando el XXXIII Congreso Nacional de Urgencias y Emergencias #SEMES2023, celebrado en Madrid, cuya inauguración ha tenido lugar este miércoles.

Entre los temas más relevantes que se tratarán durante el encuentro, destaca la exhibición de accidente con múltiples víctimas; el nuevo consenso de manejo de fibrilación auricular; el trabajo sobre el síncope, con más de 1.000 pacientes reclutados y la participación de 120 hospitales; lenguaje corporal no verbal: cómo detectar problemas sin que el paciente hable; el impacto de las redes sociales en el suicidio infanto-juvenil; la violencia de género y agresión sexual en los servicios de urgencias ,y las novedades en el manejo del traumatismo craneal, entre otros.

Por su parte, la doctora Carmen del Arco Galán, presidenta del Comité Científico del congreso, ha resaltado que Urgencias y Emergencias, al tratarse de un ámbito de la Medicina con un amplio abanico de posibilidades, se centra en prácticamente la totalidad de todas las patologías tiempo-dependientes.

"Vamos a trabajar y comentar las últimas actualizaciones en el campo de las arritmias, de las infecciones, en el campo del politrauma y el traumatismo craneoencefálico. Además, vamos a tratar sobre problemas metabólicos, de insuficiencia cardíaca, la atención a los pacientes en situaciones especiales como puede ser el rescate en entorno acuático y de montaña, pacientes muy ancianos, embarazadas, niños; situaciones de emergencia en las que se ven animales involucrados", ha explicado.

Por último, también se va a plantear la relación de los médicos, enfermeras y técnicos superiores de urgencias y emergencias con el Big Data, ChatGPT y la inteligencia artificial.