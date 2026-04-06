Archivo - SEMES cree un "avance" la publicación en el BOE del programa de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias - SONIABONET / ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha destacado como un "avance" la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del programa formativo de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, lo que consolida definitivamente la misma y permitirá incorporar plazas en la próxima convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE).

"Este programa supone un salto cualitativo en la formación de los futuros especialistas en Urgencias y Emergencias", ha explicado la miembro de la Secretaría de Unidades Docentes de esta sociedad científica, la doctora Rosa Ibán, quien ha añadido que "se trata de un modelo sólido, estructurado y plenamente adaptado a la realidad asistencial, que garantiza una adquisición progresiva de competencias".

De esta manera, SEMES ha confirmado que esta oficialización marca su entrada en vigor y su plena implantación en el sistema sanitario, lo que responde a una reivindicación histórica para lograr el reconocimiento de los urgenciólogos con una formación específica que refuerce la calidad asistencial en los Servicios de Urgencias y Emergencias.

Aprobado en marzo por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS), este programa culmina ahora su tramitación normativa, situando a la especialidad en su fase definitiva de desarrollo tras su aprobación por el Consejo de Ministros, en julio de 2024. Este "incorpora un sistema de rotaciones por distintos niveles asistenciales", ha indicado Ibán, que los ha concretado en "hospitales de referencia, hospitales comarcales, entornos rurales, extrahospitalaria y Gerencia de Emergencias".

INTEGRADA EN EL SISTEMA SANITARIO

Todo ello "permitirá formar profesionales capaces de dar respuesta a cualquier situación urgente, independientemente del contexto, con una visión integral del sistema sanitario", ha continuado, mientras que el vicepresidente de SEMES, el doctor Javier Millán, ha subrayado cómo la especialidad se integra de manera sólida en el sistema sanitario.

Según ha manifestado este último, se avanza así "hacia un modelo más organizado, más eficiente y mejor preparado para responder a las necesidades actuales y futuras de la población". De hecho, se incluyen planes de formación personalizados, guiados por los tutores, y se busca asegurar que cada residente adquiera una experiencia clínica completa, con la realización de guardias como parte fundamental de su aprendizaje práctico.

"La entrada en vigor de este programa permitirá contar con profesionales específicamente formados para dar respuesta a situaciones críticas, tanto en el ámbito hospitalario como en los Servicios de Emergencias a nivel extrahospitalario", ha afirmado, por su parte, la vicepresidenta de Emergencias de esta organización, la doctora Carmen Camacho, que lo considera "un avance clave para reforzar la calidad y la seguridad de la atención en emergencias".

Por último, el presidente de SEMES, el doctor Tato Vázquez, ha declarado que esta noticia "marca un antes y un después para la Medicina de Urgencias y Emergencias en España". "Culmina años de trabajo y compromiso, y sienta las bases de una formación rigurosa, modernizada y alineada con las necesidades reales del sistema sanitario", ha finalizado.