Archivo - Imagen de recurso de una profesionales sanitarios. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MIHAJLO MARICIC

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha celebrado la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto 1025/2026, de 18 de noviembre, que incorpora por primera vez la Medicina de Urgencias y Emergencias como especialidad de conocimiento en el sistema universitario español.

Para SEMES, este reconocimiento supone un "importante avance" para la consolidación académica de la disciplina, al permitir que las universidades públicas convoquen plazas de profesorado específicamente vinculadas a la Medicina de Urgencias y Emergencias, "favoreciendo su desarrollo docente e investigador", añade.

SEMES, que presentó alegaciones durante la tramitación del borrador inicial de la normativa, considera que esta medida representa una oportunidad para reforzar la presencia de las Urgencias y Emergencias en las facultades de Medicina y avanzar hacia una formación universitaria más completa y adaptada a la realidad asistencial.

Asimismo, subraya que este nuevo marco "abre la puerta" a una mayor articulación de estructuras docentes universitarias vinculadas a la Medicina de Urgencias y Emergencias y a "potenciar" el peso de estas enseñanzas en los planes de estudio de los estudiantes de medicina.

La sociedad destaca que este reconocimiento constituye un "paso significativo" para que "los futuros profesionales sanitarios reciban una formación más sólida y específica en la atención urgente y emergente, un ámbito esencial del sistema sanitario".