SEMERGEN y Sociedad Europea de Atención Primaria Cardiovascular analizan evidencias de control de riesgo cardiovascular - SEMERGEN

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de miembros de la Sociedad Europea de Atención Primaria Cardiovascular (EPCCS) ha participado en las XVII Jornadas Nacionales Cardiovasculares de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), encuentro en el que expertos de ambas han analizado las últimas evidencias y estrategias terapéuticas para el control del riesgo cardiovascular.

De esta forma, y con motivo del mencionado encuentro celebrado recientemente en Palma de Mallorca, representantes de este grupo de interés especial de la delegación europea de la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA, por sus siglas en inglés) han debatido con más de 300 profesionales en relación con la salud cardiovascular.

"Este encuentro refuerza la proyección internacional de SEMERGEN y supone un nuevo impulso a la colaboración estratégica que ambas organizaciones mantenemos desde 2023, centrada en el fortalecimiento de la Atención Primaria, la formación médica y la representación de la especialidad en los principales foros internacionales", ha indicado su presidente, el doctor José Polo.

Así, en esta cita han intervenido, entre otros, el cardiólogo del Centro Académico Médico de Ámsterdam (Países Bajos), el doctor Erik Stroes, y el miembro del Centro de Salud Poniente de Córdoba y del Grupo de Trabajo de Enfermedades Cardiovasculares de SEMERGEN, el doctor Enrique Martín, que han impartido la sesión 'Manejo de lípidos en Atención Primaria: actualización'.

IMPACTO DE LA IA

Además, el presidente de la EPCCS, el doctor Richard Hobbs, ha abordado el impacto de la inteligencia artificial (IA) aplicada a la Atención Primaria, analizando su potencial para mejorar la estratificación del riesgo, la toma de decisiones clínicas y la eficiencia asistencial. Mientras, el profesor e investigador clínico del Centro Médico Universitario de Groningen (Países Bajos), el doctor Hiddo Lambers Heerspink, ha ofrecido una actualización sobre las innovaciones en enfermedad renal crónica y su estrecha vinculación con la enfermedad cardiovascular.

Por último, la responsable del Área Internacional de SEMERGEN, la doctora Zaira Correcher, ha destacado que "la ciencia avanza más rápido cuando se comparte". "Estas jornadas demuestran que, al colaborar con la EPCCS en el marco de WONCA Europa, incorporamos una visión internacional, reforzamos el trabajo conjunto entre profesionales y convertimos la mejor evidencia en decisiones diarias que marcan la diferencia en la vida de nuestros pacientes", ha finalizado.