SEMERGEN pide no caer en la "autocomplacencia" tras cubrirse todas las plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria

Archivo - Imagen de archivo de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha valorado positivamente que se hayan cubierto la totalidad de las plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) en la convocatoria 2026, aunque advierte de que no se debe caer en la "autocomplacencia", ya que este dato no puede "ocultar los problemas" estructurales que continúan afectando a la Atención Primaria y a la especialidad.

Desde la sociedad científica recuerdan que Medicina Familiar y Comunitaria sigue siendo la especialidad con mayor número de plazas y la más distribuida territorialmente del sistema sanitario. En este contexto, SEMERGEN considera que completar la oferta constituye una noticia positiva para el sistema sanitario y para la planificación de recursos humanos, aunque insiste en la necesidad de analizar el contexto en el que se ha producido el proceso de adjudicación.

"Es muy positivo que se hayan cogido todas las plazas de Medicina de Familia, pero también es cierto que este año se han terminado un poco más tarde", ha puntualizado la coordinadora de Residentes y Tutores de SEMERGEN, María José Gamero, que considera que "este detalle representa una señal que obliga a mirar más allá del dato final".

Para Gamero, "el sistema logra cubrir sus necesidades formativas, pero lo hace en un contexto en el que los egresados ya conocen las condiciones reales del ejercicio profesional. Son conocedores de las dificultades de trabajo que tenemos ahora mismo en Atención Primaria".

Desde SEMERGEN insisten en que en la elección no se reduce únicamente a una cuestión vocacional, sino que responde también a un cambio generacional en las prioridades profesionales. "Antes existía una cultura de mayor abnegación; actualmente, los residentes jóvenes priorizan más la conciliación y el equilibrio entre vida personal y profesional", apunta Gamero.

La sociedad científica recuerda, además, que los análisis basados exclusivamente en el ritmo de adjudicación pueden conducir a interpretaciones incompletas, especialmente en una especialidad con el mayor número de plazas ofertadas del sistema sanitario. En este sentido, SEMERGEN subraya que la función estratégica de la Medicina Familiar y Comunitaria no es competir por atraer profesionales, sino garantizar que toda la población tenga acceso a una atención sanitaria cercana, continuada y de calidad, independientemente de dónde resida, una labor especialmente importante en zonas rurales, áreas despobladas o de difícil cobertura, donde la Atención Primaria desempeña un papel esencial para garantizar la equidad del sistema sanitario.

En su opinión, "esta situación influye directamente tanto en el ritmo de elección como en la percepción que los futuros especialistas tienen de la Medicina de Familia. Se eligen antes las especialidades que ofrecen menos carga asistencial o una mejor conciliación", explica.

Asimismo, desde SEMERGEN consideran necesario seguir reforzando la presencia y el conocimiento de la Medicina de Familia durante la etapa universitaria, acercando a los estudiantes la realidad y el potencial de una especialidad "integral, cercana y profundamente humana", pero que actualmente convive también con importantes tensiones derivadas de la sobrecarga asistencial, el desgaste profesional y las dificultades de conciliación.

Por ello, la organización recalca que el verdadero reto no termina con cubrir las plazas MIR, sino en conseguir que los futuros especialistas quieran desarrollar y consolidar su carrera profesional en Atención Primaria en condiciones adecuadas, con estabilidad, reconocimiento y posibilidades reales de desarrollo profesional, docente e investigador.

SEMERGEN considera imprescindible seguir impulsando medidas que refuercen la capacidad resolutiva de la Atención Primaria, mejoren las condiciones laborales de los médicos de Familia y pongan en valor una especialidad esencial para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.