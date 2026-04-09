SEMERGEN lanza una campaña para reivindicar la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria ante la elección MIR 2026

Imagen de la campaña. - SEMERGEN

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha puesto en marcha en redes sociales la campaña '#YoPrefieroMFyC', una iniciativa orientada a poner en valor la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, especialmente en el contexto de la próxima elección MIR 2026 y el Día Mundial de la Atención Primaria, que se celebra el próximo 12 de abril.

A través de esta campaña, SEMERGEN quiere animar a sus socios a dar un paso al frente y compartir, desde su experiencia diaria, qué significa ser médico de familia, transmitiendo "la esencia, los valores y el impacto real" que tiene esta especialidad en la vida de las personas, con el objetivo de inspirar a otros a elegirla.

Para ello, la iniciativa invita a los profesionales a participar con mensajes breves que contribuyan a construir un relato colectivo que visibilice "la cercanía, la longitudinalidad, la atención integral y el compromiso con las personas que definen a la Atención Primaria".

Con esta acción, SEMERGEN pretende trasladar a los futuros médicos internos residentes una visión realista y positiva de la especialidad, ofreciendo motivos sólidos para su elección y contribuyendo a derribar algunos de los mitos que aún persisten entorno a la Medicina de Familia.

La campaña se difundirá a través de los perfiles oficiales de SEMERGEN en redes sociales, generando un espacio de participación y reflexión que "refuerce el orgullo de pertenencia a la especialidad y su papel clave en el presente y futuro del sistema sanitario".

Desde la sociedad científica se subraya que la Atención Primaria es el eje vertebrador del sistema sanitario y que su fortalecimiento pasa necesariamente por el reconocimiento y la elección de la Medicina Familiar y Comunitaria como una opción profesional de alto valor.

En este sentido, recalca que en España ocho de cada diez actuaciones sanitarias se resuelven en Atención Primaria, lo que, a su juicio, evidencia su papel clave en el sistema. "Además, tener el mismo médico de familia durante 15 años disminuye un 30 por ciento el uso de urgencias, un 28 por ciento las hospitalizaciones y un 25 por ciento la mortalidad", finaliza.