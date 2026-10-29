SEMERGEN y Fundación FIDYS impulsan el Aula de Actualización Clínica para garantizar la formación continuada en AP

Presentación del Aula de Actualización Clínica SEMERGEN-FIDYS. - SEMERGEN

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Fundación para la Formación, Investigación y Divulgación Científica y Sociosanitaria (FIDYS) han presentado este jueves el Aula de Actualización Clínica SEMERGEN-FIDYS, una iniciativa enfocada en ofrecer una formación continuada a los especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria.

El director general de Fundacion FIDYS, Juan Carlos Sánchez, ha destacado que este proyecto busca dar "respuesta" a "la propia realidad de la Atención Primaria (AP) española". En este sentido, ha aludido a la "presión asistencial creciente" a la que se enfrenta este nivel asistencial y, especialmente, a las múltiples y complejas necesidades de la población, marcada por el envejecimiento y la cronicidad.

Sánchez ha resaltado que el fin es que el médico de familia tenga acceso a una formación actualizada "rigurosa", "práctica" y "adaptada" a las realidades que ve a diario en consulta. Para ello, los contenidos del Aula se basan en el manual de referencia 'Harrison. Principios de Medicina Interna'.

El Aula se articula en torno a Bibliotecas Clínicas de Atención Primaria, que organizan los recursos formativos por áreas y problemas de salud. Hasta el momento, las áreas disponibles son neurología, trastornos endocrino-metabólicos, nefrología, oncología, enfermedades respiratorias y cardiología.

Asimismo, la plataforma da acceso a 'AccessMedicina', la bibilioteca médica digital de McGraw Hill, que ofrece recursos especializados para profundizar en los conocimientos clínicos y favorecer la actualización continuada.

FORMACIÓN CENTRADA EN LA PRÁCTICA

El Aula combina distintos formatos de aprendizaje, con el foco puesto en la práctica. En concreto, incluye sesiones clínicas centradas en situaciones reales de la práctica asistencial, casos clínicos interactivos orientados al razonamiento diagnóstico y terapéutico, videopódcast, contenidos de microformación y cursos de actualización médica.

El proyecto incorpora el Aula SEMERGEN Residente, una línea formativa dirigida a acompañar a los médicos residentes en el desarrollo de competencias clínicas y en su preparación para los retos de la práctica profesional. También contempla actividades con opciones de acreditación y reconocimiento universitario.

El presidente de SEMERGEN, José Polo, ha subrayado la importancia que tiene para un médico la formación continuada. "Es esencial estar formado, sobre todo en el mundo actual donde la información fluye", ha destacado para añadir la relevancia de la actualización formativa para una especialidad "transversal", como es la Medicina de Familia, cuyos profesionales deben estar preparados para atender cualquier tipo de evento.

"El que no se actualiza no puede pasar consulta", ha enfatizado para comentar, tras ello, el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías para incentivar la formación de los profesionales y que no abandonen los cursos. "Hay que insistir más en que sin una Atención Primaria potente nuestro sistema sanitario colapsará", ha añadido.

Por su parte, la jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Móstoles, Nieves Tarín, coordinadora del área de cardiología del Aula de Actualización Clínica, ha resaltado la oportunidad que ofrece esta iniciativa para los médicos, quienes se ven "cada vez" más absorbidos por la asistencia y, por ello, obligados a dejar de lado la formación.

"Precisamente, este programa permite que podamos ver desde un sentido muy práctico un manual de medicina tradicional y darle una vuelta con las nuevas tecnologías", ha apuntado.

El Aula forma parte del compromiso de SEMERGEN y la Fundación FIDYS de impulsar un Programa Estructural de Actualización de Atención Primaria, concebido como una iniciativa estable, escalable y continuada. El proyecto prevé ampliar de forma progresiva sus bibiliotecas clínicas y recursos formativos para responder a las necesidades de los profesionales y a los avances del conocimiento médico.