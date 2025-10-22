SEMERGEN, en desacuerdo con el TS por excluir a los médicos de AP del título de Urgencias por la vía extraordinaria

Archivo - Imagen de archivo del presidente de SEMERGEN, el doctor José Polo. - SEMERGEN - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha mostrado su "asombro" y "desacuerdo" ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo que excluye a los médicos de familia que trabajan en los centros de Atención Primaria de la posibilidad de acceder, por la vía extraordinaria, al título de especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias.

SEMERGEN considera que la exclusión de los profesionales de Atención Primaria es una "injusticia" y supone infravalorar el papel "esencial" que desempeñan los médicos de Familia en la atención urgente extrahospitalaria, que, a su juicio, "no se corresponde con la realidad del Sistema Nacional de Salud, en el que la urgencia no se limita al entorno hospitalario, sino que forma parte inseparable de la Atención Primaria".

"Nos sorprende enormemente esta resolución y nos preocupa el desconocimiento del legislador acerca de la realidad asistencial de la Atención Primaria en España", ha indicado el presidente de SEMERGEN, José Polo.

"En el primer nivel asistencial se presta atención continuada, urgente y de emergencia, afrontando situaciones clínicas graves como, por ejemplo, síndromes coronarios agudos, edemas pulmonares o crisis asmáticas, entre otras. Ignorar esta realidad supone desconocer la naturaleza de la Atención Primaria y el compromiso de sus profesionales con la salud de la población", ha añadido Polo.

Asimismo, el presidente de SEMERGEN ha señalado que "en muchas comunidades autónomas, los médicos de familia prestan atención urgente en unidades móviles y en los propios centros de salud, afrontando situaciones de urgencias y emergencias con la misma competencia y responsabilidad que los profesionales del ámbito hospitalario.

Desde SEMERGEN reivindican el reconocimiento de la labor y la experiencia acreditada de los médicos de familia: "Durante años han desarrollado funciones de urgencias y emergencias tanto en centros de atención continuada como en unidades móviles de atención urgente", finaliza la Sociedad.