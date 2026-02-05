SEMERGEN defiende que los médicos de Atención Primaria no son responsables del aumento de las bajas laborales

Archivo - Imagen de recurso de una consulta médica. - DOCTORALIA - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), José Polo, ha defendido que los médicos de Atención Primaria no son responsables del aumento de las bajas laborales, tras la publicación este miércoles de un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que ha detectado una "deficiencia estructural" en la gestión de la incapacidad temporal.

"A los médicos se nos culpa de muchas cosas, de casi todo, y si es al médico de familia, más. La realidad es que el sistema no funciona bien, ese es el problema", ha señalado Polo este jueves en la presentación del Premio 'Solidaridad a Flor de Piel'.

Polo ha explicado que las bajas laborales son necesarias cuando el paciente no tiene capacidad para trabajar debido a una enfermedad. Asimismo, ha subrayado que es necesario comprobar si el sistema público es capaz de resolver la situación en el tiempo previsto de la baja.

En este sentido, ha destacado el aumento de las incapacidades temporales por el mayor número de problemas de salud mental en la población. "No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión. La depresión no tiene una cura de 15 o 20 días. Echar la culpa al médico o al paciente es una barbaridad", ha argumentado.

Además, ha señalado que las listas de espera dificultan la resolución de muchos problemas. "Hay pacientes con artrosis de cadera que afrontan listas de espera de hasta dos años", ha lamentado.

Por su parte, el vicepresidente de SEMERGEN, Rafael Micó, ha indicado que en la actualidad la longitudinalidad no está garantizada en Atención Primaria, lo que provoca que el paciente sea atendido cada vez por un médico diferente.

"Cuando no hay continuidad asistencial y cada vez atiende un médico distinto, una incapacidad temporal puede prolongarse", ha finalizado.