SEMERGEN centrará su 47 Congreso Nacional en innovación, IA y salud mental con la presencia de unos 5.000 profesionales

El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), José Polo, ha señalado que más de 4.600 profesionales han confirmado su asistencia al 47 Congreso Nacional de la sociedad científica, que centrará sus actividades en innovación, inteligencia artificial (IA) y salud mental, entre otros asuntos.

Así lo ha destacado este miércoles durante la presentación de esta cita anual, que se celebrará del 8 al 11 de octubre en Granada, y reunirá a 432 ponentes en 217 actividades, divididas en 23 mesas, tres simposios, 46 seminarios y dos conferencias magistrales. El programa también incluye 122 talleres y aulas sobre competencias prácticas y uso de herramientas digitales, así como 21 'speaker corners' y un total de 3.500 comunicaciones.

La presidenta del Comité Organizador del Congreso, Ana Cabrerizo, ha destacado, como novedad, que el encuentro se desarrollará en tres sedes: el Palacio del Congresos de Granada; la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, donde se dará a conocer a los estudiantes la Medicina de Familia y su importancia; y las instalaciones del centro de formación avanzada de la Fundación Progreso y Salud (IAVANTE), especializado en simulación clínica.

Bajo el lema 'Innovar para cuidar: el reto de la Atención Primaria', el Congreso situará la innovación como centro de su programa. "Sobre todo como actualización, como puesta al día de la evidencia científica actual. Eso para los médicos de Familia es importantísimo porque nuestro abanico de competencias es enorme y tenemos que formarnos en cuál es la última actualidad", ha resaltado Cabrerizo.

A este respecto, ha añadido que la innovación también se abordará a través de seminarios que buscarán ofrecer un punto de vista diferente a "problemas tradicionales", como uno que abordará el dolor crónico, un campo donde ha apuntado que no hay "grandes descubrimientos" en cuanto a fármacos y tecnología y los recursos "son bastante limitados", por lo que se buscará "dar una vuelta" a la atención.

SALUD MENTAL Y MEDICINA GENÓMICA

Entre los temas que componen el programa, destaca la salud mental, que se situará en primera línea coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre. Así, la conferencia inaugural correrá a cargo del psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas y, a lo largo de distintas mesas y talleres, se abordarán cuestiones como la ansiedad, la depresión, el insomnio, el impacto de las adicciones y la patología dual, o el manejo de las urgencias psiquiátricas.

En este sentido, también se tratarán aspectos que afectan a los profesionales, como el 'burnout' y las agresiones, resaltando la necesidad de proteger a los médicos de Familia.

Además, habrá mesas dedicadas a la medicina genómica y la medicina de precisión, violencia de género en la adolescencia o acerca de cómo las redes sociales pueden ayudar a la sociedad en el autocuidado y la búsqueda de información sobre salud.

También se dedicarán diversos talleres al uso de herramientas de gran utilidad en la consulta, como la ecografía clínica o el dermatoscopio. En materia de prevención y salud pública, se impartirán seminarios sobre vacunación en adultos, prevención de enfermedades respiratorias o los beneficios de la dieta mediterránea.

En el apartado de comunicación y humanización, se trabajará en perfeccionar la relación médico-paciente, se analizará la importancia de la historia clínica y cómo fortalecer el trabajo en equipo, especialmente en el abordaje de enfermedades crónicas como la diabetes y las patologías cardiovasculares.

En cuanto a investigación, durante el Congreso se presenterán proyectos como FENÓMENA-AP (enfermedad pulmonar), datos del Estudio IBERICAN (Identificación de la poBlación Española de Riesgo cArdiovascular y reNal), de la Cohorte IMPaCT, que ha seguido a 200.000 personas durante 20 años en 50 centros de salud de los servicios sanitarios de toda España, o sobre tabaquismo.

También se celebrarán mesas para impulsar una cultura investigadora sólida en el primer nivel asistencial y fomentar la vocación de investigación entre los profesionales más jóvenes, desde las primeras etapas de la vida profesional.

REPENSAR LA ATENCIÓN PRIMARIA

A nivel institucional, se desarrollará una Mesa Precongresual, donde SEMERGEN presentará su nuevo Plan Estratégico, que incorpora importantes novedades como la aprobación de unos nuevos Estatutos, un Plan de Transparencia renovado y un Código Ético actualizado para los Grupos de Trabajo, con el objetivo de garantizar las mejores prácticas de gobernanza, participación y rigor científico dentro de la organización.

Otra mesa relevante será la que reunirá a altos cargos de diferentes administraciones autonómicas junto a representantes de SEMERGEN, para repensar el papel de la Atención Primaria (AP) como eje central del sistema de salud en España y alinear las necesidades de profesionales y pacientes con los recursos del sistema sanitario.

En este punto, José Polo ha destacado que "SEMERGEN no solo protesta, sino que aporta documentos, aporta valor". Así, ha explicado que la sociedad recopilará en un documento toda la información puesta en común sobre cómo innovar y mejorar la Atención Primaria y la presentará en todos los servicios de salud, congresos y jornadas posteriores.