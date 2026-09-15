SEMERGEN apoya la huelga médica de octubre y exige un Estatuto Marco propio: "El médico es el líder clínico"

Imagen de la presentación del Congreso Nacional de SEMERGEN. - SEMERGEN

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), José Polo, ha respaldado este martes la huelga médica convocada por los sindicatos para el próximo 28 de octubre, al tiempo que ha reclamado la creación de un Estatuto Marco propio para el colectivo.

"Creemos y apoyamos todas las movilizaciones a favor de un Estatuto Marco único para médicos. En otros estamentos no hay discusión: el general es general, el soldado es soldado y la tropa obedece. El médico es el líder clínico y es un hecho diferencial", ha resaltado Polo durante la presentación del 48.º Congreso Nacional de SEMERGEN.

Asimismo, ha lamentado que en el siglo XXI se tenga que "seguir gritando" para destacar la Atención Primaria: "Tenemos que seguir gritando por la importancia de la Atención Primaria, la necesidad del médico de familia y las carencias presupuestarias y de recursos humanos que tiene nuestra sanidad", ha apuntado Polo.

Respecto a la huelga convocada por el sindicato CESMSATSE en Ceuta para el próximo 24 de septiembre -en protesta por la saturación sanitaria derivada de la crisis migratoria-, Polo ha subrayado la necesidad urgente de más recursos humanos en la ciudad autónoma. Además, ha denunciado que "no se puede decir que haya una situación de normalidad cuando hay profesionales que están trabajando hasta 24 horas seguidas".

"Creemos que la situación no es subjetiva, sino real. Desde SEMERGEN nos solidarizamos con los compañeros, apoyamos sus reivindicaciones y denunciamos que esta situación no puede continuar así", ha manifestado.

CONGRESO SEMERGEN

SEMERGEN también ha presentado su 48º Congreso Nacional, que se celebrará en Santiago de Compostela del 7 al 10 de octubre y abordará la transformación de la Atención Primaria. El encuentro reunirá a más de 4.500 profesionales y desplegará un programa de 182 actividades científicas centradas en la actualización clínica, la innovación y los principales desafíos de la Medicina de Familia.

Además, la programación incluye 64 talleres, 49 seminarios, 30 mesas, 16 aulas y 16 sesiones de cursos de excelencia, así como conferencias, presentaciones y actividades específicas dedicadas a la investigación. Asimismo, se han recibido cerca de 3.400 comunicaciones científicas.

Genómica e inteligencia artificial serán algunos de los ámbitos de innovación que protagonizarán este Congreso, junto a nuevas herramientas y modelos orientados a mejorar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria.

Seguimiento de los supervivientes de cáncer, obesidad, riesgo cardiovascular, prevención del suicidio, salud de los adolescentes, salud de la mujer, violencia de género, atención al final de la vida, resistencia a antibióticos y nuevos abordajes de las enfermedades respiratorias completan el programa.

"Queremos trasladar un mensaje claro, invertir en conocimiento y formación en Atención Primaria es invertir en una mejor salud para la ciudadanía. Nuestro compromiso es seguir actualizando e investigando para cuidar mejor, porque detrás de cada debate científico hay una persona que espera una mejor atención. Queremos que el congreso sea útil para los médicos, pero, sobre todo, para los pacientes", ha finalizado el coordinador del Grupo de Medicina Genómica Personalizada y Enfermedades Raras y presidente del Comité Científico, Enrique Gamero.