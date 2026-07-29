SEMERGEN y AEDESEO acuerdan colaborar para mejorar el abordaje de la esofagitis eosinofílica desde Atención Primaria

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MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica (AEDESEO) han firmado un convenio marco de colaboración para impulsar iniciativas conjuntas que ayuden a mejorar el conocimiento, la atención y el abordaje de la esofagitis eosinofílica (EoE) en el ámbito de la Atención Primaria (AP).

La EoE es una enfermedad inflamatoria crónica inmunomediada de tipo 2 que cursa con una inflamación persistente del esófago y requiere un seguimiento continuado a lo largo de toda la vida. SEMERGEN y AEDESEO han apuntado que su manejo suele estar liderado por especialistas en Aparato Digestivo y Alergología, pero que los médicos de AP son claves en la detección precoz de los síntomas y en el seguimiento global de los pacientes.

En este contexto, el convenio suscrito busca acercar la realidad de la EoE a los profesionales a través de iniciativas en materia de formación, investigación, intercambio de información y organización de actividades científicas y divulgativas, como seminarios, cursos o conferencias sobre temas de interés común.

Ambas entidades también promoverán estrategias destinadas a aglutinar conocimiento experto sobre la esofagitis eosinofílica, facilitar el intercambio entre profesionales y acercar información rigurosa y comprensible tanto a pacientes y familias como a los equipos sanitarios implicados en su atención.

Según han explicado, la identificación de síntomas sugestivos, como la disfagia o los episodios de impactación alimentaria, así como de conductas adaptativas frecuentes, como pueden ser comer muy despacio, evitar determinados alimentos, necesitar beber abundante agua para tragar o trocear excesivamente la comida, es importante para sospechar la enfermedad y favorecer un diagnóstico más temprano.

En paralelo, han destacado que contar con un adecuado conocimiento de la EoE puede mejorar la coordinación entre Atención Primaria y los distintos especialistas implicados en el seguimiento de estos pacientes.

Muchas personas con EoE presentan a su vez otras enfermedades relacionadas con la inflamación de tipo 2, como asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica o alergias alimentarias. Por ello, resulta esencial que los profesionales de Atención Primaria conozcan no solo el manejo de la enfermedad desde el punto de vista digestivo, sino también sus posibles comorbilidades y el impacto que puede tener en la calidad de vida de quienes la padecen.

OFRECER UNA RESPUESTA SÓLIDA

El vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN y responsable del Área de Pacientes, Rafael Manuel Micó Pérez, ha subrayado que esta colaboración refuerza el compromiso de la sociedad para ofrecer una respuesta más sólida desde Atención Primaria a enfermedades complejas como la esofagitis eosinofílica.

"La formación continuada y la colaboración con asociaciones como AEDESEO son dos elementos fundamentales que nos permiten ofrecer una atención más cercana, integral y centrada en las necesidades de las personas que conviven con esta patología. Además, nos ayuda a coordinarnos mejor con los distintos niveles asistenciales y profesionales sanitarios, con el objetivo de avanzar hacia modelos de atención más integrados que ofrezcan un servicio cada vez más eficaz", ha señalado.

Por su parte, la presidenta de AEDESEO, Zoraida Gómez Carpio, ha resaltado los beneficios que pueden obtener los pacientes como resultado de esta colaboración, entre los que se ha referido a la reducción de retrasos diagnóstico, la mejora de la coordinación entre niveles asistenciales y una atención más integral de la enfermedad y de sus posibles manifestaciones asociadas.

En el marco del acuerdo, ambas entidades se han comprometido a aumentar la visibilidad de los recursos disponibles para pacientes y profesionales. En este sentido, SEMERGEN incorporará a AEDESEO en el directorio de asociaciones de pacientes de su plataforma para pacientes, facilitando que médicos de Atención Primaria y ciudadanía puedan conocer la labor de la asociación y acceder a sus recursos de apoyo e información.