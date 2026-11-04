SEMEDLAB reivindica la Genética Asistencial y la Reproducción Asistida como competencias de Laboratorio Clínico

Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - UNAIHUIZIPHOTOGRAPHY/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB) ha presentado este miércoles un manifiesto en el que defiende que la Genética Asistencial y la Reproducción Asistida son competencias consolidadas dentro de la especialidad de Laboratorio Clínico, ante el anuncio del Ministerio de Sanidad de la creación de una nueva especialidad de Genética de Laboratorio.

SEMEDLAB sostiene que ambas áreas forman parte, desde hace décadas, de la práctica asistencial, la cartera de servicios y la formación de los especialistas en Laboratorio Clínico, Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. Por ello, cree que no es necesaria una nueva especialidad.

"Consideramos que la duplicidad de funciones no va a beneficiar al paciente", ha señalado la presidenta de SEMEDLAB, Pastora Rodríguez, quien ha insistido en que los pacientes con enfermedades genéticas ya reciben asistencia sanitaria a través de los servicios existentes, por lo que considera innecesaria la creación de una nueva especialidad.

La sociedad científica destaca que los avances en genética, genómica y análisis avanzado de datos están transformando el diagnóstico y el abordaje de numerosas enfermedades. Sin embargo, considera que este desarrollo no supone la aparición de nuevas competencias ajenas al Laboratorio Clínico, sino la evolución de las herramientas y tecnologías diagnósticas, como sucede en todas las especialidades.

"Los avances en genética están provocando una evolución de la especialidad, pero esto no significa que haya que crear una nueva, sino incorporar nuevas herramientas, como sucede en otras especialidades", ha apuntado la vocal de la Junta Directiva de SEMEDLAB, Nerea Bastida, quien ha añadido que "es necesario potenciar la especialidad que ya existe".

En este punto, SEMEDLAB recuerda que la nueva especialidad de Laboratorio Clínico, surgida de la integración de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica, dispone de un programa formativo actualizado, diseñado para dar respuesta a los avances científicos y tecnológicos más recientes.

"ES NECESARIO EL RESPALDO DE LA FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA"

En el manifiesto, la entidad resalta que toda actividad asistencial con implicaciones clínicas debe estar respaldada por la Formación Sanitaria Especializada (FSE). Así, afirma que es el único sistema que garantiza el acceso por el sistema de la igualdad, mérito, capacidad y que asegura un programa formativo reglado, evaluado y establecido por el Ministerio.

Según SEMEDLAB, la interpretación, validación y firma de resultados con impacto diagnóstico, pronóstico y/o terapéutico constituyen actos asistenciales que implican responsabilidad clínica y, por tanto, deben ser realizados por profesionales con una formación reglada, homogénea y especializada.

En este sentido, la sociedad también ha mostrado su preocupación por la vía transitoria de acceso a la nueva especialidad. Según señala, aunque el procedimiento transitorio pueda permitir la homologación o convalidación de la especialidad a estos profesionales, no han realizado la formación de cuatro años.

La sociedad explica que se trata principalmente de profesionales procedentes de titulaciones como Biología, Biotecnología, Farmacia y Bioquímica que accedieron al Sistema Nacional de Salud por vías distintas a la Formación Sanitaria Especializada.

"Desconocemos qué formación tienen estos profesionales. Un biólogo puede solicitar el acceso después de realizar una tesis doctoral, pero no sabemos qué formación específica han recibido ni cuál es su preparación", ha declarado Rodríguez.

EL PAPEL DEL LABORATORIO CLÍNICO EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA

El manifiesto también pone de relieve que la Reproducción Asistida constituye un ámbito de actividad consolidado dentro de la especialidad de Laboratorio Clínico. Actividades como la gestión de gametos, la fecundación 'in vitro', el cultivo y seguimiento embrionario, la biopsia embrionaria y la criopreservación se integran en procesos asistenciales complejos que requieren conocimientos especializados y conllevan una importante responsabilidad clínica.

SEMEDLAB recuerda que estas competencias forman parte de la formación de los especialistas en Laboratorio Clínico desde hace más de dos décadas y que estos profesionales ya desarrollan y dirigen esta actividad en numerosos centros del Sistema Nacional de Salud.

"La especialidad de Laboratorio Clínico es, además, la única especialidad del ámbito de la Formación Sanitaria Especializada que incorpora de forma específica esta capacitación en su programa formativo", destacan desde la sociedad.

Por todo ello, SEMEDLAB se ofrece como interlocutor del Ministerio de Sanidad para evitar la fragmentación de competencias y garantizar la asistencia y la seguridad de los pacientes.