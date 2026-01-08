La SEIMC valora positivamente el dictamen favorable para crear la especialidad de Enfermedades Infecciosas

Archivo - Pandemia, coronavirus. - NISERIN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) ha valorado de forma positiva el dictamen favorable emitido por el Comité Técnico, coordinado por la Dirección General de Ordenación Profesional (DGOP) del Ministerio de Sanidad, sobre la propuesta de creación de la especialidad de Enfermedades Infecciosas.

En dicho comité participan representantes de las consejerías de Sanidad de todas las comunidades autónomas y su informe será evaluado próximamente por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS). En caso de ratificarse, la SEIMC considera que las autoridades sanitarias darán respuesta a una "necesidad histórica" en España, cuyos principales beneficiarios serán los pacientes con infecciones graves y complejas.

La SEIMC destaca que el dictamen haya tenido en cuenta la especialidad de cinco años como el método adecuado para la formación de especialistas en enfermedades infecciosas, en lugar de un área de capacitación específica de dos años. "Esto permite, por tanto, la integración de la misma en el prestigioso sistema MIR, alineándose con ello con la formación que se realiza en el resto de los países europeos", afirman en un comunicado.

Por último, la SEIMC mantiene su actitud "abierta y tiende la mano" a la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) para la definición de los conocimientos y competencias comunes de los dos primeros años de formación.