Archivo - La SEIMC urge a culminar la creación de la especialidad de Infecciosas, para lo que cuenta con el compromiso de Sanidad - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) se ha reunido este martes con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, encuentro en el que se ha urgido a culminar el proceso de creación de la especialidad de Enfermedades Infecciosas, para lo que se cuenta con el "firme compromiso" de este Ministerio.

Esta cita institucional, en la que también ha participado el director general de Ordenación Profesional de esta cartera gubernamental, Miguel Ángel Mañez, ha sido aprovechado por los representantes de esta sociedad científica para realizar este reclamo y que la constitución de la especialidad se lleve a cabo por mediación del sistema de médicos internos residentes (MIR).

En este sentido, la SEIMC ha indicado que esta reunión se ha celebrado "justo el día en que expiraba el plazo" para "resolver el expediente de creación de la especialidad de Enfermedades Infecciosas" fijado por el Real Decreto 589/2022, de 19 de julio, por el que se regulan la formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud, el procedimiento y criterios para la propuesta de un nuevo título de especialista en Ciencias de la Salud o diploma de área de capacitación específica, y la revisión de los establecidos.

Al respecto, ha informado de que, a requerimiento del Ministerio de Sanidad, ha facilitado documentación adicional en relación con este expediente. En concreto, y respondiendo "en tiempo y forma", ha asegurado haber acreditado documentalmente que representa "al 91 por ciento de los médicos que trabajan en los Servicios de Enfermedades Infecciosas de toda España".

DENTRO DE ESTA LEGISLATURA

Con todo, Padilla y Mañez han puesto sobre la mesa la previsión de que todos los trámites queden finalizados "a la mayor brevedad" y han reiterado su voluntad de completar el proceso de creación de la especialidad "dentro de esta legislatura". Ante ello, los representantes de estos profesionales han reiterado "la urgente necesidad de culminar los trabajos en el menor tiempo posible".

Para ello, han expuesto su "total disposición" a colaborar "con el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas y todas las sociedades científicas que lo deseen, aportando cuanta información sea necesaria para avanzar de forma conjunta". "El objetivo compartido de este proceso es dotar a los futuros especialistas de la mejor formación posible", han manifestado.

De hecho, han destacado que esta debe estar "alineada con los estándares europeos", para que los profesionales "puedan responder a los retos que plantea el manejo de infecciones complejas como el Ébola, el hantavirus, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el virus del Nilo Occidental, las infecciones por bacterias multirresistentes o la infección por el VIH".