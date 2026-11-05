La SEI denuncia que el nuevo programa de Laboratorio Clínico usurpa competencias a los especialistas en Inmunología

Archivo - Imagen de archivo de un laboratorio de inmunologia. - HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Inmunología (SEI) ha manifestado su "rechazo absoluto" a la redacción propuesta por el Ministerio de Sanidad para el programa formativo de la nueva especialidad de Laboratorio Clínico, al considerar que supone una "usurpación" competencias de los especialistas en Inmunología.

Para la sociedad científica, el proyecto incorpora competencias que afectan al núcleo de su especialidad, como el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades autoinmunes; la interpretación de estudios de alergia e hipersensibilidad; el seguimiento y la monitorización del tratamiento de las inmunodeficiencias; y la histocompatibilidad e inmunología del trasplante, incluidos los estudios HLA, la detección de anticuerpos y las pruebas cruzadas entre donante y receptor.

Así, explica que la inclusión de estas funciones entre las competencias específicas de otra especialidad, con el alcance recogido en los apartados 5.42 a 5.45, resulta "inaceptable". "La creación de Laboratorio Clínico mediante la fusión de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica no puede utilizarse para absorber competencias de Inmunología ni para vaciar de contenido una especialidad diferenciada", añade.

En esta línea, subraya que la Inmunología exige una formación especializada que integra el conocimiento del sistema inmunitario, la selección e interpretación de pruebas complejas y su aplicación al diagnóstico, pronóstico y seguimiento de los pacientes.

"La capacidad técnica para realizar una determinación no equivale a la capacitación especializada necesaria para asumir su interpretación y responsabilidad clínica. Tampoco una rotación de tres meses puede equipararse a la formación integral de un especialista en Inmunología", afirman desde la sociedad.

Al hilo, ha indicado que la colaboración entre especialidades es "imprescindible", pero, a su juicio, debe sustentarse en el reconocimiento de sus respectivas competencias, responsabilidades y formación. "No aceptaremos que esa colaboración sirva de pretexto para legitimar la sustitución de especialistas ni la dilución de los servicios y unidades de Inmunología", ha agregado la SEI.

Según la sociedad, esta propuesta puede generar confusión sobre las responsabilidades profesionales, favorecer decisiones organizativas que prescindan de especialistas en Inmunología y comprometer las garantías de calidad de una atención altamente especializada. Por ello, considera que su repercusión debe valorarse "desde la seguridad de los pacientes" y "el rigor científico que exige el sistema sanitario".

EXIGE AL MINISTERIO UNA RECTIFICACIÓN DEL PROYECTO

De este modo, exige al Ministerio de Sanidad la rectificación del proyecto y la retirada o reformulación de las disposiciones que invaden las competencias de Inmunología, con una delimitación expresa que preserve la identidad, la responsabilidad asistencial y el ámbito de actuación de su especialidad.

"Exigimos, asimismo, la participación efectiva de la Sociedad Española de Inmunología y de la Comisión Nacional de la Especialidad de Inmunología en esta revisión", ha apuntado.

Asimismo, la SEI emprenderá acciones legales para impedir que "esta invasión competencial se consolide". Además, presentará las alegaciones oportunas y ejercerá las acciones administrativas y judiciales que procedan, incluida la impugnación de la disposición que finalmente se apruebe si mantiene los contenidos cuestionados.

"Nuestra oposición es firme e inequívoca. Defenderemos las competencias de los especialistas en Inmunología, la integridad de su formación y el derecho de los pacientes a recibir una atención prestada por profesionales con la cualificación correspondiente. No aceptaremos que una reforma formativa se convierta en un mecanismo de usurpación de las competencias de Inmunología", concluye.