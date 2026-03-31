Seguro de salud y declaración de la Renta: quién puede deducírselo

Archivo - Imagen de recurso de una persona que hace la declaración de la renta en un ordenador. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La responsable de seguros de salud en Rastreator, Carmen Reverte, ha señalado que los autónomos, las empresas y los trabajadores con retribución flexible pueden desgravarse el seguro de salud en la declaración de la Renta.

"Los seguros siguen generando bastante confusión en la declaración de la Renta, en gran parte porque no todos tienen el mismo tratamiento fiscal. En el caso de los seguros de salud, los autónomos sí pueden deducir este gasto, mientras que los trabajadores por cuenta ajena solo pueden beneficiarse cuando forma parte de su retribución flexible. Por eso, es importante revisar en qué situación se encuentra cada contribuyente antes de incluir este tipo de pólizas en la declaración", ha indicado Reverte.

En este contexto, un análisis de Rastreator revela que el 39 por ciento de los españoles desconoce si los seguros de salud se pueden desgravar en la declaración de la Renta, mientras que el 25 por ciento cree que cualquier persona puede hacerlo y un 10 por ciento considera que no es posible.

Asimismo, Rastreator subraya que cada vez son más las empresas que incluyen los seguros de salud dentro de sus beneficios sociales, ya que es uno de los servicios mejor valorados por parte de los empleados. De hecho, según el análisis de Rastreator, el 16 por ciento de los españoles ya cuenta con un seguro de salud proporcionado por su empresa, mientras que al 57 por ciento le gustaría disponer de este tipo de beneficio.

"Es importante tener en cuenta que, cuando el seguro se contrata a través de la empresa o en el caso de los autónomos, existen límites claros de deducción. Actualmente, se pueden deducir hasta 500 euros por persona cubierta -1.500 euros en caso de discapacidad- con un máximo anual de 4.500 euros, lo que puede suponer un ahorro relevante", añade Reverte.

Además de los seguros de salud, Rastreator indica que hay otras pólizas que también pueden influir en la declaración de la Renta, dependiendo de la situación de cada contribuyente. En este sentido, el seguro de hogar es uno de los productos que más dudas genera entre los españoles. De hecho, según el último análisis de Rastreator, el 54 por ciento de los españoles desconoce si puede incluirlo en la declaración.