La SEFAP destaca el papel de los farmacéuticos de AP para revisar tratamientos que se cronifican sin reevaluación

Archivo - Imagen de recurso de medicamentos. - LAURES`/ ISTOCK - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), Mercedes Pereira, ha destacado el papel de estos profesionales en la revisión de las prescripciones de legado, tratamientos inicialmente pautados por un tiempo limitado que se mantienen en la medicación crónica sin una reevaluación suficiente de su necesidad, eficacia y seguridad.

"El farmacéutico de Atención Primaria no llega con una lista automática de fármacos que deben desaparecer ni sustituye al profesional responsable de la decisión clínica. Identifica, contextualiza y formula una propuesta; coordina con medicina, enfermería, farmacia hospitalaria y comunitaria cuando procede; incorpora las preferencias y posibilidades del paciente; y ayuda a planificar una reducción, retirada, sustitución o continuidad razonada. Después comprueba qué ocurrió", ha explicado Pereira.

En este sentido, la presidenta de SEFAP ha subrayado que "deprescribir bien no es borrar una línea de la receta: es tomar una decisión clínica, comunicarla, vigilar síntomas de retirada o reaparición del problema y dejar abierta una vía de respuesta".

Para Pereira, el papel del FAP en esta necesidad invisible de la prescripción de legado "ofrece un campo de mejora" para gestores sanitarios, ya que estas prescripciones pueden buscarse con datos poblacionales, priorizarse por riesgo y evaluarse por resultados.

"No basta con contar medicamentos retirados. Debemos medir tratamientos revisados con una decisión documentada, problemas farmacoterapéuticos resueltos, adecuación mantenida, eventos evitables, carga terapéutica, experiencia del paciente y tiempo hasta la resolución", ha apuntado.

Asimismo, ha indicado que, para los responsables políticos, por su parte, el mensaje es que la revisión de tratamientos no puede descansar en campañas ocasionales ni en el heroísmo de profesionales que encuentran tiempo donde no lo hay.

"La revisión requiere de sistemas de prescripción que incorporen duración y revisión, interoperabilidad entre niveles, circuitos de consulta, agendas asistenciales y farmacéuticos de Atención Primaria dimensionados e integrados en los equipos para convertir una necesidad invisible en una capacidad visible, organizada y resolutiva del sistema sanitario", ha declarado.

La SEFAP inició el mes pasado la serie 'La necesidad invisible', con la que pretenden poner en valor el potencial clínico de los farmacéuticos de Atención Primaria. La serie se inició con la identificación de cascadas de prescripción. Ahora continúa con la prescripción de legado.

"La cascada añade, y el sistema está muy preparado para incorporar tratamientos. El legado sedimenta, y el sistema está bastante menos preparado para señalar cuándo deben ser reevaluados y quién debe cerrar el ciclo. Además, ambos fenómenos pueden alimentarse: un medicamento que permanece sin revisión provoca un síntoma, el síntoma genera una nueva prescripción y, después, las dos continúan", concluye Pereira.