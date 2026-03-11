SEFAC y SEMERGEN impulsan el uso racional de probióticos ante la creciente evidencia sobre su valor clínico

Archivo - Microbioma. - ARTEMISDIANA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) han impulsado el uso racional de probióticos a partir de la publicación de una guía práctica de recomendaciones basada en la creciente evidencia sobre su valor clínico.

El documento, presentado durante el VIII Congreso Médico-Farmacéutico SEMERGEN-SEFAC, busca ofrecer a los profesionales sanitarios, médicos y farmacéuticos comunitarios, una orientación rigurosa y actualizada para garantizar la dispensación, abordaje y seguimiento adecuados y seguros.

Los autores destacan la necesidad de dejar atrás un modelo en que la recomendación del uso de probióticos se basa únicamente en criterios comerciales o en la demanda espontánea del paciente y avanzar hacia un consejo profesional sustentado en la literatura científica y en las guías de consenso.

La guía 'Probióticos y microbiota intestinal. Recomendaciones basadas en la evidencia clínica actual', que cuenta con la colaboración de Menarini, destaca la importancia de abordar la microbiota intestinal desde una perspectiva multidisciplinar, en la que confluyan las competencias clínicas del médico de Atención Primaria y el conocimiento especializado del farmacéutico comunitario.

En este modelo asistencial, el médico establece el diagnóstico y la indicación terapéutica, mientras que el farmacéutico garantiza la correcta dispensación, realiza el seguimiento del paciente y refuerza la educación terapéutica.

El consenso revisa la evidencia científica disponible sobre el uso de probióticos en diversas situaciones clínicas, entre ellas, la diarrea, la erradicación de 'Helicobacter pylori', los trastornos hepáticos, la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome del intestino irritable, la malabsorción de lactosa, la enterocolitis necrotizante, el estreñimiento o el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado.

Asimismo, incluye ejemplos prácticos para la actuación en la farmacia comunitaria, como un protocolo orientativo de dispensación de probióticos que ayuda a los profesionales a tomar decisiones basadas en criterios clínicos y evidencia científica.

HERRAMIENTA DE VALOR CLÍNICO

Según han enfatizado ambas sociedades científicas, los probióticos han dejado de percibirse como un simple complemento alimentario para convertirse progresivamente en una herramienta con valor clínico en determinadas indicaciones. Además, han apuntado que su futuro en la práctica sanitaria es prometedor.

El interés científico por la microbiota intestinal y por los denominados bióticos, que incluyen también prebióticos y postbióticos, ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Numerosos estudios han mostrado que, cuando se seleccionan de forma rigurosa en función de la evidencia clínica específica de cada cepa, los probióticos pueden contribuir a restaurar el equilibrio de la microbiota intestinal (eubiosis) y mejorar parámetros clínicos en determinadas patologías.

Sin embargo, los expertos han advertido que este rápido crecimiento también ha generado nuevos retos, relacionados con la proliferación de productos en el mercado que no siempre están respaldados por estudios clínicos de calidad, lo que genera cierta incertidumbre entre pacientes y profesionales.

En este contexto, como han indicado los autores de la publicación, disponer de documentos de consenso que unifiquen criterios y establezcan recomendaciones claras resulta fundamental para orientar la práctica clínica.