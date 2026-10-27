La SEE reclama una Agencia Estatal de Salud Pública sólida, bien dotada de profesionales y con independencia científica

Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - UNAIHUIZIPHOTOGRAPHY/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha reclamado la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública sólida, con una dotación suficiente de profesionales cualificados y capaz de aprovechar la experiencia acumulada en el sistema sanitario, así como de garantizar su rigor técnico, su independencia científica y su autonomía.

En esta línea, la SEE pide al Gobierno y al conjunto de las fuerzas políticas que mantengan el desarrollo de la Agencia Estatal de Salud Pública como una "prioridad", ya que considera urgente que esté operativa, pero insiste en que la rapidez debe ir acompañada de una organización sólida y del reconocimiento de los profesionales que deberán hacerla funcionar.

"Los desafíos actuales de la salud pública no pueden abordarse desde perfiles genéricos, sino que exigen profesionales con formación específica y experiencia acreditada en epidemiología y salud pública, respetando su carácter multidisciplinar", señala la sociedad.

Por ello, la SEE reclama que las convocatorias de empleo público para cubrir las funciones especializadas de la Agencia exijan formación en salud pública, en ámbitos como la epidemiología, la gestión o la promoción de la salud. Asimismo, pide que las administraciones competentes reconozcan explícitamente el valor de esa preparación y de la trayectoria profesional, tanto para retener la experiencia existente como para atraer nuevo talento.

La organización subraya que crear una nueva estructura debe permitir aprovechar las capacidades que ya existen. "Es necesario establecer mecanismos para que el talento, la experiencia técnica y el conocimiento que ya operan en el sistema se integren plenamente en la nueva estructura", apunta.

Para la SEE, garantizar la continuidad del personal especializado es una condición esencial para que la Agencia pueda cumplir su cometido desde el inicio. Si no se clarifica y asegura ese marco de continuidad, advierte, el organismo corre el riesgo de comenzar su actividad con una capacidad técnica debilitada.

"Perder o menoscabar este capital profesional comprometería la capacidad de responder con rigor a los retos actuales de salud pública y de actuar con rapidez ante futuras crisis o emergencias sanitarias", alerta la sociedad científica.

La SEE considera, además, que la transición debe ser coherente con el espíritu de la ley de creación de la Agencia y proteger la solvencia técnica de la institución. La Ley 7/2025, de 28 de julio, contempla la constitución de equipos multidisciplinares y el impulso de políticas de captación y retención del talento en salud pública.

La organización comparte la urgencia de poner en marcha la AESAP, pero reclama que este proceso preserve las dinámicas de trabajo que han demostrado su utilidad. "La rapidez en la implantación debe traducirse en rigor operativo, reforzando y preservando las dinámicas de trabajo que han demostrado su efectividad", sostiene.

Por ello, pide que el compromiso político con la Agencia incluya tanto su puesta en funcionamiento como las garantías necesarias para consolidarla como una institución de referencia en salud pública y de confianza para la ciudadanía, capaz de proporcionar información robusta que ayude a orientar las políticas de salud. Tal y como concluye la sociedad científica, "hacerlo bien" es tan crucial como "hacerlo ya".