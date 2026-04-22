La SEE propone que la LOPS refuerce la formación, la acreditación y el reconocimiento profesional en salud pública

Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - UNAIHUIZIPHOTOGRAPHY/ ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha propuesto que la reforma de la ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) refuerce la formación, la acreditación y el reconocimiento profesional en salud pública.

Así lo ha reclamado la sociedad científica en sus aportaciones a la consulta pública del anteproyecto de ley, en las que ha exigido formación especializada, desarrollar categorías profesionales propias y homogeneizar el sistema de acreditación.

Una de las principales reivindicaciones de la Sociedad Española de Epidemiología es el reconocimiento jurídico explícito de que la salud pública es un ámbito multidisciplinar, en el que participan profesionales de distintas áreas, no solo sanitarias, sino también sociales, ambientales o tecnológicas. Según la SEE, este reconocimiento permitiría adaptar mejor el sistema a la realidad actual y sentar las bases para desarrollar nuevas figuras profesionales y modelos formativos acordes con esta diversidad.

La sociedad científica también propone la creación de una vía de acceso profesional específica que permita incorporar al sistema a perfiles que actualmente quedan fuera de las profesiones sanitarias reguladas. El objetivo es evitar la exclusión de profesionales como especialistas en estadística, sociología o ciencia de datos y "construir un modelo más flexible, alineado con las necesidades reales de la salud pública".

Por otro lado, la SEE es partidaria de desarrollar un sistema de acreditación en salud pública estructurado en distintos niveles: formación de base, acreditación de competencias y desarrollo profesional continuo. Este modelo, afirma, permitiría garantizar estándares homogéneos en todo el Sistema Nacional de Salud, además de facilitar la movilidad profesional y dar coherencia a perfiles diversos.

Asimismo, plantea impulsar una formación "más abierta y multidisciplinar", avanzando hacia unidades docentes multiprofesionales en salud pública. De esta manera, considera que se facilitaría el acceso a la formación especializada a titulados de distintas disciplinas. "Asimismo, permitiría adaptar la formación a la complejidad de los problemas de salud de la población y alinearla con modelos internacionales", ha añadido.

En el ámbito de la empleabilidad, la SEE subraya la necesidad de que la formación en salud pública "deje de ser un mérito y pase a ser un requisito" para acceder a puestos con funciones en este ámbito. Para la Sociedad, actualmente, esta situación genera desajustes entre las competencias requeridas y los perfiles contratados, lo que puede afectar al desempeño de funciones clave. Por ello, propone exigir acreditación específica como especialidades, másteres o formación de posgrado, y establecer criterios homogéneos en las convocatorias públicas en todo el país.

DESARROLLO DE CATEGORÍAS PROFESIONALES ESPECÍFICAS

Por último, la SEE reclama el desarrollo de categorías profesionales específicas en salud pública dentro del Sistema Nacional de Salud, que integren perfiles multidisciplinares y reduzcan las diferencias entre comunidades autónomas. Así, apunta que esta medida permitiría mejorar el reconocimiento profesional, facilitar la incorporación de perfiles no sanitarios y dar una respuesta más operativa a las necesidades del sistema.

Con estas aportaciones, la Sociedad Española de Epidemiología busca contribuir a que "la futura reforma de la LOPS refleje mejor la realidad y las necesidades de la salud pública en España". La SEE considera que avanzar en el reconocimiento profesional, la formación especializada y la integración de perfiles multidisciplinares es clave para "fortalecer la capacidad del sistema sanitario, proteger la salud de la población y dar una mejor respuesta a los retos del futuro".