Archivo - SEDISA plantea 22 medidas para transformar la contratación sanitaria a un modelo de valor, innovación y sostenibilidad - HOSPITAL SANT JOAN DE DEU - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española de Directivos de la Salud (SEDISA) ha presentado el documento de conclusiones de su V Foro de Direcciones de Gestión y Centrales de Compras, a través del que ha planteado 22 medidas estratégicas clave para transformar la contratación pública sanitaria hacia un modelo basado en valor, innovación y sostenibilidad.

"La contratación pública sanitaria no puede seguir concebida exclusivamente como un procedimiento administrativo centrado en el precio", ha indicado el presidente de esta organización, Joaquín Estévez, quien ha añadido que esta "debe evolucionar hacia un instrumento estratégico capaz de alinear sostenibilidad económica, resultados en salud, calidad asistencial e innovación tecnológica".

Para ello, se celebró, hace un año, el citado encuentro, que reunió a directivos de la salud, responsables de centrales de compras, expertos jurídicos, representantes institucionales e industria en un momento especialmente complejo por la presión asistencial, el crecimiento sostenido del gasto, la rápida incorporación de innovación tecnológica, la necesidad de garantizar sostenibilidad y el contexto geopolítico.

En el mismo se ahondó en que el debate sobre contratación sanitaria no puede limitarse al plano jurídico. La aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público en un entorno asistencial dinámico exige una adaptación realista y flexible que garantice la continuidad del suministro, la incorporación de innovación y la seguridad del paciente.

"Transformar la contratación no es una opción, es una necesidad para garantizar la viabilidad futura de nuestro sistema sanitario", ha manifestado al respecto Estévez, que ha destacado también que el nuevo contexto europeo, con el refuerzo de la autonomía estratégica y la aplicación del Instrumento de Contratación Internacional (ICI), obliga a reforzar la planificación, la profesionalización y la capacidad técnica de los órganos de contratación.

RETO NORMATIVO, ORGANIZATIVO Y PROFESIONAL

Tal y como recoge este informe, el verdadero reto no es únicamente normativo, sino organizativo y profesional. La mejora de la contratación sanitaria pasa por equipos multidisciplinares formados, con integración efectiva entre perfiles clínicos, económicos, jurídicos y técnicos, apoyados en sistemas de información robustos y en el uso inteligente de los datos.

"La profesionalización de las direcciones de gestión es una condición indispensable para avanzar", ha asegurado el coordinador de este Foro, José Manuel Pérez Gordo, quien ha agregado que son necesarios "itinerarios formativos estructurados, gestión del conocimiento y estabilidad en los equipos". "Solo así podremos reducir la excesiva dependencia del precio y trabajar de forma estratégica criterios de valor, calidad, innovación y sostenibilidad", ha manifestado.

A su juicio, el sistema debe superar inercias basadas exclusivamente en el control presupuestario y avanzar hacia una visión de inversión en salud, donde la compra pública innovadora y los contratos basados en valor permitan mejorar resultados y liberar recursos para reinvertir en tecnologías y terapias de alto impacto.

En este sentido, y en relación con el papel estratégico de las centrales de compras, este texto señala que la centralización puede convertirse en una potente palanca de eficiencia, equidad e impulso a la innovación, siempre que se diseñe con diálogo clínico, profesionalización y una delimitación clara de qué debe centralizarse y qué debe mantenerse en el ámbito local.

En cuanto a la consolidación de la compra pública innovadora como herramienta clave para alinear contratación y objetivos clínicos, se han señalado como elementos prioritarios sistemas dinámicos de adquisición, acuerdos marco con criterios cualitativos, contratos basados en resultados y evaluación rigurosa de medicamentos y tecnologías sanitarias. Por su parte, la incorporación estratégica de biosimilares, el uso de analítica avanzada y el desarrollo de modelos de evaluación que integren calidad, resultados en salud e impacto presupuestario permiten evolucionar.

"La contratación sanitaria puede y debe transformarse en una herramienta de generación de valor para el sistema y para los pacientes", ha proseguido Estévez, que ha concluido señalando que "integrar innovación, datos, planificación estratégica y colaboración público-privada responsable es el camino para garantizar la sostenibilidad, la equidad y la calidad que la sociedad demanda".