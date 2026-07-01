SEDISA defiende su liderazgo en la implantación de la digitalización de gestión del medicamento en Hospitales

Archivo - Un pasillo del Hospital Ramón y Cajal, a 4 de enero de 2024, en Madrid (España). En la última semana del año 2023 y la primera del 2024 se han disparado en España los casos de gripe y de Covid, coincidiendo con el virus respiratorio sincital (VR - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Desde la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) afirman que los directivos de la salud deben asumir el protagonismo en proceso de transformación que atraviesan los Sistemas Sanitarios europeos; recuerdan que su liderazgo es "determinante" para convertir la innovación tecnológica en valor real para pacientes, profesionales y organizaciones, y defienden su papel en la implantación de la digitalización de gestión del medicamento en Hospitales.

En el contexto de transformación profunda que atraviesan los Sistemas Sanitarios europeos, el Observatorio SEDISA de la Gestión Basada en Valor, con la colaboración de BD, ha publicado el Posicionamiento 'Digitalización de Gestión del Medicamento en el Hospital', un documento que sintetiza el estado del conocimiento científico, las experiencias prácticas de hospitales españoles y europeos, y las evidencias económicas disponibles sobre el valor de invertir en tecnologías de automatización y digitalización del medicamento.

"La digitalización del circuito del medicamento no es solo una mejora tecnológica: es una transformación organizativa que mejora la seguridad del paciente, reduce errores de medicación y optimiza los recursos del Sistema Sanitario. El momento de actuar es ahora", afirma José Soto Bonel, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA).

Desde SEDISA, añade, se hace un llamamiento a todos los líderes sanitarios para que impulsen esta agenda transformadora, conscientes de que el verdadero cambio no se logra solo con tecnología, sino con visión, liderazgo y compromiso con la excelencia.

El Posicionamiento recoge, en primer lugar, las directrices de la European Health Management Association (EHMA) para la implantación eficaz de sistemas digitales, presentadas ante el Observatorio por Cristina Granados, Directora Gerente del Hospital Son Espases de Mallorca.

La guía práctica de la EHMA Digitalization of Medication Management Pathways in European Hospitals ofrece un marco detallado sobre procesos, estructuras, gobernanza, competencias y evaluación de proyectos de digitalización, alineado con las políticas europeas de seguridad, sostenibilidad y gestión basada en la evidencia. Su adopción genera ventajas estratégicas en liderazgo institucional, reputación y capacidad de financiación y colaboración internacional.

"Los mayores retos no son tecnológicos, sino humanos y organizativos: el éxito depende de gestionar adecuadamente el cambio cultural y garantizar la sostenibilidad financiera", subraya.

Las evidencias económicas las aporta Daniele Bellavia, del Healthcare Data Science LAB e LIUC Business School, cuyo Estudio Europeo sobre inversión en tecnología sanitaria para la gestión de la medicación demuestra que la inversión en automatización y digitalización del medicamento genera en España un ahorro neto de 344 millones de euros en diez años, con un ROI medio del 107% y un Payback Time de entre dos y cinco años según la tecnología.

La automatización puede además reducir los errores de medicación entre un 50% y un 100%. Debemos pasar de una lógica de gasto a una lógica de inversión estratégica, capaz de generar beneficios económicos y organizativos en el medio y largo plazo", concluye.

La experiencia práctica en la que se apoya el Posicionamiento es la del Hospital Universitario de Fuenlabrada, descrita por Mario García Gil, Director Gerente del Hospital Universitario Príncipe de Asturias y Presidente de la Sociedad Madrileña de Farmacia Hospitalaria. En aquel centro, el proceso de digitalización puso el foco inicial en las personas y los procesos antes que en la tecnología: la capacitación en metodologías AMFE y LEAN y el rediseño del Servicio de Farmacia con unidades asistenciales integradas en los equipos médicos fueron las claves que permitieron implementar el robot de almacenamiento en el primer trimestre de 2023.

"La automatización y digitalización del proceso farmacoterapéutico no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr una gestión más segura, eficiente y centrada en las personas. La transformación no se impone: se construye desde dentro", concluye.

El Posicionamiento advierte asimismo del horizonte regulatorio europeo que impulsará la digitalización obligatoria del medicamento, análisis que presenta José Luis Gómez, Vicepresidente de Public Policy & Advocacy para Europa, Middle East and Africa en BD.

Cuatro iniciativas europeas convergen en una misma dirección: el Pharma Package, que introducirá la notificación obligatoria de errores de medicación y sistemas digitales de trazabilidad; la European Shortages Monitoring Platform (ESMP), para la visibilidad en tiempo real de inventarios en situaciones de crisis; el European Health Data Space (EHDS), que hará obligatoria la prescripción y dispensación electrónica; y la Critical Medicines Act, cuya aprobación en un plazo de uno a dos años requerirá sistemas nacionales de información conectados a nivel europeo.