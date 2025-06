SEDISA defiende establecer una política sanitaria estatal con visión a largo plazo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) ha defendido establecer una política sanitaria estatal con visión a medio y largo plazo, así como profesionalizar la dirección y gestión de los centros y servicios de salud.

Así se ha pronunciado durante una sesión 'on-line' del Ágora del Consejo Asesor de SEDISA, bajo el título 'La política de la Gestión Sanitaria'. "El Consejo Asesor nace para promover el pensamiento estratégico en sanidad, y esta sesión es una muestra clara de la necesidad de tender puentes entre gestión y política para avanzar hacia un modelo más sólido y eficiente", ha afirmado el presidente del Consejo Asesor de SEDISA, Mariano Guerrero.

En la coordinación del debate ha participado el vicepresidente del Consejo Asesor y ex conselleiro de Sanidad de Galicia, José Manuel González, quien ha destacado la importancia de consolidar estructuras profesionales de gestión: "Un sistema sanitario moderno requiere dirección técnica, evaluación de resultados y planificación basada en datos. Y todo eso debe nacer de una política sanitaria coherente, que no dependa de ciclos electorales".

Durante la sesión también ha intervenido la presidenta de A.M.A. y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, quien ha señalado la necesidad de establecer un marco político estable que permita a los gestores actuar con rigor y continuidad. "No podemos pedir resultados si no dotamos al sistema de estructuras sólidas. La política debe dejar de ser reactiva y empezar a construir consensos a largo plazo. La salud debe ser una prioridad de Estado", ha afirmado.

Además, ha insistido en que "España necesita una política sanitaria de Estado que no cambie cada cuatro años" y ha reclamado una mayor integración del conocimiento técnico en la formulación de políticas.

Por su parte, el consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, ha señalado la falta de voluntad política para acometer los cambios estructurales que necesita el sistema sanitario. "La gestión en sanidad no puede seguir siendo prisionera del cortoplacismo. Si no asumimos una dirección clara desde el Estado y respetamos la autonomía de gestión de los profesionales, el sistema seguirá estancado", ha subrayado.

Asimismo, los participantes en la sesión han llegado a otras conclusiones, como reforzar los espacios de coordinación entre niveles asistenciales y territorios; desarrollar sistemas de información integrados y comparables en todo el Sistema Nacional de Salud, y dotar a los gestores de herramientas normativas y presupuestarias estables.