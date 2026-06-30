Archivo - SEDISA cerró 2025 con 3.123 socios, más de 1.100 más que en 2020, cuando comenzó el mandato de la actual Junta - FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) ha presentado su 'Memoria de Actividades 2025', documento que muestra que, a cierre del año pasado, contaba con 3.123 socios, por los 1.996 de 2020, lo que se traduce en más de 1.100 más desde ese año, en el que comenzó el mandato de la actual Junta.

Según ha expuesto esta organización, este dato, y el de que más de 400 directivos participen activamente en sus cuatro comisiones, sus siete comités y sus seis grupos de trabajo, representan "un récord histórico de participación y actividad institucional". De hecho, ha destacado que 2025 ha sido "el mejor ejercicio en la historia de la Sociedad, tanto en cifras de membresía como en impacto institucional, visibilidad pública y producción científica y formativa".

"El año cerrado confirmó que SEDISA es hoy la voz autorizada de la gestión sanitaria en España y uno de los actores más activos del debate sobre el futuro del sistema de salud", ha continuado, mientras que su presidente, José Soto, ha insistido en que "fue un año decisivo" en el que esta entidad "demostró, con hechos, que la gestión sanitaria no es un complemento del sistema, sino su columna vertebral".

Así, ha puesto en valor también que haya "más alianzas, más presencia en los medios" y "más capacidad de influencia real en las políticas sanitarias". "El Congreso de Zaragoza, la comparecencia parlamentaria, la Menina en Recoletos, el Día de la Gestión Sanitaria con 100 entidades de apoyo... son señales inequívocas de que el sector nos escucha y confía en nosotros", ha enfatizado.

En este contexto, el citado informe expone que las 16 agrupaciones territoriales celebraron 15 encuentros, mientras que la red de alianzas estratégicas superó la barrera de las 50, más del doble que en 2020, abarcando sociedades científicas, asociaciones de pacientes, colegios profesionales, patronales y entidades del ámbito de la gestión sanitaria.

En total, se han celebrado 47 encuentros y foros, citas en las que han participado más de 6.400 personas. A su vez, se han contabilizado 2.259 impactos en medios de comunicación, con una media de 6,18 al día, y con una presencia en prensa generalista del 59 por ciento, superando por primera vez a la cobertura especializada.

EL '24º CONGRESO NACIONAL DE HOSPITALES Y GESTIÓN SANITARIA' TUVO RÉCORD DE PARTICIPACIÓN

Ahondando en el referido '24º Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria', este documento señala que contó con 3.500 participantes, por lo que superó todos los récords anteriores. Además, SEDISA fue protagonista en el Congreso de los Diputados para reivindicar la profesionalización de la gestión sanitaria mediante una Proposición No de Ley (PNL).

El 'II Día de la Gestión Sanitaria', celebrado el 26 de noviembre, contó con el apoyo de casi un centenar de entidades y la 'Menina SEDISA', expuesta en el Paseo de Recoletos bajo el lema 'Los directivos de la salud también salvamos vidas', dio forma visual a ese mensaje durante noviembre y diciembre.

A juicio de esta organización, "2025 marcó un antes y un después en la agenda de profesionalización", y es que la 'Cátedra SEDISA-Universidad Europea de Madrid de Planificación y Gestión Sanitaria' se constituyó formalmente, junto con el arranque del primer Grado en Gestión Sanitaria de Europa. Por su parte, la plataforma 'DPC SEDISA', accesible en 'dpc.sedisa.net', inició su andadura con más de un centenar de usuarios y cuatro perfiles directivos elaborados: 'Director de Organizaciones Sanitarias', 'Jefe de Farmacia Hospitalaria', 'Director Médico' y 'Director de Continuidad Asistencial'.

La 'Memoria de Actividades 2025' también contempla el hecho de que el 'Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial (IA) para la Gestión Sanitaria', con 80 socios, lanzó el 'Curso IA-Innovation Hub', con 600 inscritos, a lo que se suma que el 'Observatorio SEDISA de la Gestión Basada en Valor' publicó diferentes posicionamientos y puso en marcha proyectos con publicación prevista este año, como el 'Proyecto OPTICAR-T' y el de '10 Experiencias en Gestión Basada en Valor del GIST'.

Por último, desde esta entidad han indicado que su 'Plan Estratégico 2025-2029' avanzó en sus cinco ejes con resultados tangibles, y que su 'Grupo de Trabajo de ESG y Sostenibilidad' desarrolló el programa 'Leaders for a Better Future' y trabajó en el 'Mapa de Indicadores ESG', con presentación prevista también en 2026. "Los datos de 2025 nos dan confianza para afrontar 2026 con ambición", ha expuesto Soto, quien ha concluido señalando que lo que realmente impulsa es "la convicción compartida de que la gestión sanitaria salva vidas y de que SEDISA existe para que eso sea reconocido, valorado y garantizado en cada rincón del sistema".