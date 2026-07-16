SEDISA apuesta por reorganizar los recursos para mejorar la atención a las enfermedades raras

Archivo - El CSUR de Esclerosis Múltiple de La Arrixaca ha optimizado su atención mediante la modernización de circuitos asistenciales y la mejora en la gestión de citas - COMUNIDAD - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) de la Gestión Basada en Valor ha publicado un documento en el que identifica los principales retos del Sistema Nacional de Salud (SNS) en este ámbito y plantea una batería de medidas para mejorar el diagnóstico, la coordinación asistencial, la sostenibilidad y el liderazgo directivo, apostando por optimizar y coordinar los recursos existentes en lugar de crear otros nuevos.

El informe de posicionamiento 'Reorganización de recursos para mejorar la atención sanitaria en enfermedades raras' estructura sus propuestas en torno a cuatro ejes. El primero, diagnóstico precoz y acceso equitativo, apuesta por reforzar los CSUR y las Redes Europeas de Referencia, implantar el cribado neonatal unificado en todas las comunidades autónomas e incorporar la codificación ORPHA y la inteligencia artificial a la historia clínica para acortar los tiempos hasta el diagnóstico.

El segundo eje, el modelo asistencial, propone las Unidades Funcionales Multidisciplinares como instrumento vertebrador, junto con la figura del coordinador de EERR o gestor de casos-ausente hoy en la mayoría de las comunidades autónomas- y una mayor integración con la atención primaria, el domicilio y los servicios sociales.

El tercer eje, sostenibilidad y gestión eficiente, propone aplicar el análisis de decisión multicriterio (MCDA) para la evaluación de medicamentos huérfanos, establecer registros de resultados en salud interoperables y crear una bolsa nacional económica de compensación para pacientes de muy alto coste.

Y el cuarto eje define un perfil de liderazgo directivo para la transformación, y propone la creación de un Comité Nacional de EERR Ejecutivo con representación de todas las comunidades autónomas.

Para José Luis Poveda Andrés, director gerente del Hospital Universitari i Politècnic La Fe, el cambio más urgente es "dejar de organizarnos únicamente por servicios y empezar a hacerlo por procesos, por itinerarios de paciente". El directivo defiende que son necesarias unidades funcionales multidisciplinares con liderazgo definido y capacidad de decisión conjunta.

Por otro lado, considera que el segundo cambio imprescindible es medir mejor; "necesitamos incorporar la codificación ORPHA en la historia clínica y disponer de indicadores que midan resultados en salud, calidad de vida, tiempos diagnósticos, continuidad asistencial, acceso a tratamientos y experiencia del paciente", señala.

Sobre el modelo de financiación de los CSUR, Poveda advierte de que "la financiación de la alta especialización no puede depender solo de la capacidad de absorción de cada hospital o de cada comunidad autónoma", y reclama un fondo nacional que compense financieramente la atención de pacientes de alta complejidad y una revisión del modelo SIFCO.

También sobre los CSUR, sobre los obstaculos en su gestión, Gema Ariceta, nefróloga pediátrica del Hospital Universitari Vall d'Hebron y coordinadora de varios CSUR y redes europeas de referencia, señala que "existe una sobrecarga creciente en los hospitales de referencia, una falta de integración de este trabajo en la actividad diaria y una dotación insuficiente de recursos y financiación, lo que incide directamente en la atención de los pacientes y sus familias".