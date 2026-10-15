SEDAR confía en que el adelanto electoral no influya en la ampliación del MIR de anestesiología a cinco años

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MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Anestesiología Reanimación y Terapia del Dolor (SEDAR), Javier García, ha expresado su confianza en que un hipotético cambio político tras las elecciones del 29 de noviembre no influya en la aprobación de la ampliación a cinco años del programa formativo de anestesiología, que se encuentra en su "fase final".

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press, la tramitación está en fase de alegaciones y, "en principio, está siguiendo con normalidad". Aun así, ha precisado que el adelanto electoral genera "un poco de incertidumbre", por lo que se está siguiendo "semana a semana" la evolución del proceso.

García ha insistido en que espera que el Ministerio "siga sus plazos", dado que la actualización del programa formativo es una cuestión "puramente científica" y de "seguridad del paciente". "Es algo que hemos conseguido demostrar al Ministerio y a las comunidades autónomas (...). Al principio estaban todas las comunidades en contra y ahora están todas a favor, salvo tres", ha detallado.

"Es un proceso cientifico, es decir, les hemos demostrado que un año más va a mejorar la seguridad del paciente y va a disminuir la mortalidad. Por tanto, entendemos desde la sociedad científica que aunque haya un cambio político no tenga por qué influir en este proceso, que está en la fase final", ha subrayado.

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES

Durante un encuentro organizado por la SEDAR y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) con motivo del Día Mundial de la Anestesiología, que se conmemora este viernes, Javier García ha subrayado que el quinto año de formación está justificado por la necesidad de garantizar la seguridad del paciente.

"Ahora mismo, todos los hospitales públicos de Madrid, os doy el ejemplo, están buscando anestesiólogos", ha señalado para apuntar que prolongar la formación "va en contra" de los "intereses particulares" de los anestesiólogos, teniendo en cuenta que, ahora, en cuatro años pueden empezar a trabajar y ganar dinero.

"Lo que queremos es la seguridad del paciente", ha reiterado para subrayar que conseguir que los profesionales tengan un "nivel máximo de excelencia en formación" es, precisamente, el "mayor reto" al que se enfrenta la especialidad.