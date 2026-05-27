El sector salud registra diferencias salariales de hasta 130.000 euros entre puestos júnior y directivos

Archivo - Imagen de recurso de una enfermera. - LPETTET/ISTOCK - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los rangos salariales del sector salud presentan diferencias de hasta 130.000 euros anuales entre los perfiles júnior y los puestos directivos, según los datos del 'Informe de Tendencias Salariales 2026', elaborado por Randstad Research.

Según el documento, la experiencia sigue siendo uno de los principales factores diferenciales en las retribuciones del sector salud. En prácticamente todos los perfiles analizados, las bandas salariales aumentan de forma considerable a partir de los seis años de experiencia.

Por ejemplo, un fisioterapeuta en Madrid puede pasar de 26.000 euros en perfiles júnior a alcanzar 50.000 euros con más de seis años de experiencia. En el caso de los psicólogos, las diferencias son todavía más acusadas, con salarios que pueden llegar a los 60.000 euros anuales en Madrid y Barcelona para perfiles sénior.

Los puestos con mayores niveles salariales corresponden a perfiles de dirección y coordinación sanitaria. Así, un director de hospital o un director médico con más de seis años de experiencia puede alcanzar salarios de hasta 150.000 euros brutos en ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao, seguidos de ciudades como Zaragoza (hasta 146.000), La Coruña (138.000) y Sevilla (136.000). En Valencia y Málaga las bandas máximas alcanzan los 134.000 y 129.000 euros, respectivamente.

Otro de los perfiles con salarios más elevados es el de coordinador de servicio sanitario, que puede superar los 120.000 euros en Madrid, Barcelona y Bilbao en los perfiles con mayor experiencia, y el perfil de coordinador de enfermería, que puede alcanzar hasta 65.000 euros.

MADRID Y BARCELONA MANTIENEN EL LIDERAZGO SALARIAL

Las mayores bandas salariales del sector salud se concentran principalmente en Madrid y Barcelona, especialmente en posiciones de dirección, gestión hospitalaria y perfiles especializados. En perfiles sanitarios como médico, enfermera u odontólogo también se aprecia una diferencia entre grandes capitales y otras ciudades.

De este modo, un médico con más de seis años de experiencia puede percibir entre 50.000 y 65.000 euros anuales en Madrid y Barcelona, mientras que en Valencia el rango se sitúa entre 45.000 y 58.000 euros y en Málaga entre 34.000 y 51.000 euros. Las diferencias salariales también se reflejan en otros perfiles especializados del sector.

En el caso de los odontólogos, los salarios para perfiles con más de seis años de experiencia pueden situarse entre los 55.000 y los 65.000 euros anuales en Madrid y Barcelona, mientras que en ciudades como Sevilla y Málaga las bandas salariales oscilan entre los 47.000 y los 59.000 euros. Bilbao se posiciona igualmente entre las ciudades con mayores niveles retributivos en buena parte de los perfiles analizados, acercándose en numerosos casos a las cifras registradas en Madrid y Barcelona.

LAS ACTIVIDADES SOCIOSANITARIAS MUESTRAN SALARIOS MÁS MODERADOS

El informe también refleja diferencias salariales significativas entre los perfiles sanitarios y los vinculados al ámbito sociosanitario. Los trabajadores sociales y técnicos de servicios sociales presentan bandas salariales más moderadas.

En Madrid y Barcelona, un trabajador social con más de seis años de experiencia puede alcanzar entre 28.000 y 36.000 euros anuales, mientras que en Valencia y Sevilla los salarios se sitúan entre 25.000 y 32.000 euros.

En perfiles de acceso como celador o técnico sanitario también se observan retribuciones más contenidas. Los celadores perciben salarios de entre 20.000 y 24.000 euros anuales en los perfiles más experimentados, prácticamente homogéneos en todas las ciudades analizadas.