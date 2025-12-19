SECO recuerda la importancia de mantener hábitos saludables en pacientes de cirugía de obesidad durante las vacaciones

Archivo - Imagen de recurso de una cirugía bariátrica. - PORTRA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO) ha subrayado la importancia de reforzar los hábitos saludables en los pacientes intervenidos de cirugía de la obesidad y metabólica durante los periodos vacacionales, una etapa en la asegura que los cambios de rutina, los viajes y las celebraciones pueden dificultar el mantenimiento de los logros alcanzados tras la intervención.

Así, la Sociedad explica que el éxito de la cirugía bariátrica no depende únicamente del procedimiento quirúrgico, sino de la consolidación de cambios duraderos en el estilo de vida, basados en tres pilares fundamentales: una alimentación adecuada, la actividad física regular y el bienestar emocional. Durante las vacaciones, estos pilares pueden verse comprometidos, lo que genera dudas y preocupación entre los pacientes, tanto por la posible interrupción de la pérdida de peso como por el temor a recuperarlo.

"El objetivo no es vivir las vacaciones con miedo, sino con responsabilidad. Disfrutar de estos periodos es compatible con mantener hábitos saludables si se planifican adecuadamente", indica Antonio Morandeira, vocal de la SECO.

Desde la Sociedad se recuerda que, incluso durante las vacaciones de Navidad, es fundamental no descuidar los principios básicos de la alimentación tras una cirugía bariátrica: controlar el tamaño de las porciones, priorizar alimentos ricos en proteínas, masticar bien, comer despacio y detener la ingesta al aparecer la sensación de saciedad. "Las excepciones puntuales pueden contemplarse, siempre que estén planificadas y no se conviertan en la norma", añade.

Asimismo, se recomienda prestar especial atención a la hidratación, priorizando el consumo de agua y evitando las bebidas alcohólicas. "El alcohol aporta calorías vacías, favorece la deshidratación y puede llevar a una mayor ingesta de alimentos por desinhibición", advierte Morandeira.

En el contexto de celebraciones y comidas sociales, la SECO anima a incorporar opciones culinarias más saludables, ya sea mediante adaptaciones de recetas tradicionales o utilizando recetas específicamente diseñadas para pacientes de cirugía bariátrica. Además, recomienda omitir comidas para "compensar" una celebración posterior no es una estrategia aconsejable, ya que llegar con exceso de apetito puede favorecer una ingesta inadecuada.

ACTIVIDAD FÍSICA Y BIENESTAR EMOCIONAL

Los expertos señalan que durante los periodos vacacionales también suele disminuir la actividad física debido a los desplazamientos o cambios en la rutina. No obstante, la SECO recomienda mantener un nivel mínimo de ejercicio, como paseos diarios, para evitar el sedentarismo.

En este contexto, la Sociedad indica que la planificación y la implicación de familiares y amigos pueden facilitar la incorporación de actividad física en el día a día. El bienestar emocional es otro aspecto clave. Aunque las vacaciones suelen asociarse a momentos de disfrute, la ruptura de la rutina puede generar situaciones de estrés o tristeza. Identificar estas emociones, anticiparse a ellas y apoyarse en el entorno cercano resulta fundamental. "Cuidar la salud emocional es tan importante como cuidar la alimentación o el ejercicio", señala el vocal de SECO.

En caso de viajar, la SECO recomienda llevar siempre la medicación y los suplementos pautados, así como disponer de un informe médico actualizado en el que se especifiquen los procedimientos bariátricos realizados.

Desde la sociedad científica insisten en evitar la culpa ante desviaciones puntuales. El objetivo, afirman, no es la perfección, sino el mantenimiento global de hábitos saludables. De este modo, apunta que eeconocer las dificultades y planificar soluciones permite retomar el camino tras las vacaciones y evitar la pérdida de los hábitos adquiridos.

"Las vacaciones deben vivirse como una oportunidad para descansar y compartir, no como una amenaza para la salud. Con información y planificación, los pacientes intervenidos de cirugía bariátrica pueden disfrutarlas de forma segura y saludable", concluye Morandeira.