SEC recuerda que el 35% de niños tiene dos o más factores de riesgo cardiovascular, por lo que pide formar en colegios - Álex Zea - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Española del Corazón (FEC), el doctor Andrés Íñiguez, ha recordado datos de su 'Encuesta de Salud' de 2021, que muestra que el 35 por ciento de los niños de entre uno y 15 años tiene dos o más factores de riesgo cardiovascular, ante lo que, junto a la Sociedad Española de Cardiología (SEC), ha llamado a impulsar la salud cardiovascular y la formación en reanimación cardiopulmonar desde los colegios.

Esta cifra "asciende al 40,7 por ciento en aquellos de entornos sociales más desfavorecidos", ha indicado en un acto celebrado para subrayar la importancia de inculcar hábitos de vida saludables desde la infancia, y en el que ha concretado que "el 20,5 por ciento tiene sobrepeso; el 8,7 por ciento, obesidad; y el 39,1 por ciento, mala alimentación". Además, se ha destacado que las enfermedades cardiovasculares son responsables de 113.000 fallecimientos al año, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, y con motivo del Mes del Corazón y de su Día Mundial, que se celebra cada 29 de septiembre, se ha insistido en la relevancia de comenzar la prevención en la infancia. En este sentido, se ha expuesto también la última información del estudio 'ALADINO', que muestra que más de un tercio de los escolares padece exceso de peso, pese al descenso entre 2019 y 2023.

"Sin olvidar el entorno familiar, los colegios son un lugar clave para promover la salud porque es donde nuestros menores pasan buena parte de su tiempo y donde adquieren conocimientos, hábitos y comportamientos que pueden acompañarlos durante toda la vida", ha señalado Íñiguez, quien ha estado acompañado por la técnica superior del Área de Infancia y Mujer en la Subdirección de Promoción, Prevención y Equidad del Ministerio de Sanidad, Miryam Triana; el subdirector general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Lucio Calleja; y el presidente de la SEC, el doctor Ignacio Fernández Lozano.

MÁS DE LA MITAD DE LOS CENTROS NO HA OFRECIDO NUNCA TÉCNICAS DE RCP

Tras poner en valor todos ellos la 'Red Española de Escuelas Promotoras de Salud', el presidente de la FEC ha destacado también el programa 'El corazón va al cole', iniciativa piloto para "ayudar a padres y centros educativos para que el alumnado incorpore rutinas que protejan su corazón ahora y en el futuro". No obstante, los datos de la organización exponen que pese a que el 49,4 por ciento de los colegios ha ofrecido técnicas de RCP en algún momento, solo el 15,9 por ciento cuenta con un programa formativo estructurado dentro del horario escolar.

Ante ello, Fernández Lozano ha informado de que "en España se producen anualmente unos 30.000 casos de parada cardiaca extrahospitalaria". "Las posibilidades de sobrevivir oscilan tan solo entre el 5 y el 10 por ciento, a diferencia de otros países de nuestro entorno, donde la formación en RCP está más extendida entre la población", ha explicado al respecto.

De cualquier forma, el evento ha servido para evidenciar casos positivos, como los programas 'RCP na aula' (Galicia) y 'Con tus manos puedes salvar vidas' (Canarias), además de para mostrar los beneficios de 'Ariadna RCP', acción de la SEC y la FEC para impulsar la mejora en la atención a la parada cardiaca extrahospitalaria en España y que consiste en una aplicación que permite geolocalizar desfibriladores en el entorno.