Archivo - SATSE ve positiva la aprobación del Estatuto Marco y llama a los grupos parlamentarios a mejorarlo y darle luz verde - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha valorado de forma positiva la aprobación este martes, en Consejo de Ministros y en segunda vuelta, del Estatuto Marco, norma que ha pedido que sea mejorada durante su tramitación en el Parlamento y que vea la luz verde que deben otorgar los grupos políticos que lo conforman.

Este Proyecto de ley "contempla más de 100 mejoras en las condiciones de trabajo del personal estatutario de la Sanidad Pública", ha celebrado, al tiempo que ha recordado que estas se acordaron en enero entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación, que agrupa a SATSE, Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

"Reclamamos a todos los grupos parlamentarios que trabajen en mejorar la norma y que pueda ser realidad en lo que queda de legislatura", ha concretado, tras lo que ha informado, en este sentido, de que se va a reunir próximamente con representantes de estos "para instarles a que prioricen el interés general de la ciudadanía y los profesionales sanitarios".

Según ha manifestado, es necesario que los integrantes de las formaciones del Congreso de los Diputados "busquen siempre llegar a acuerdos que logren un nuevo Estatuto Marco que realmente sea el mejor marco regulador de las condiciones de trabajo de enfermeras, fisioterapeutas y del resto del personal sanitario".

RECHAZA EL REDACTADO RELATIVO A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA

En este contexto, y tras especificar que se halla en pleno análisis del texto de la norma, SATSE ha avanzado ya su rechazo a cómo contempla finalmente el derecho a la jubilación anticipada. Junto a ello, ha informado de que encuentra "peros" en lo que respecta a la jubilación en general.

Así, ha insistido en que es necesario que el trabajo parlamentario "sirva, a través de las enmiendas parciales de los grupos, para que la Ley que finalmente se apruebe recoja todos los objetivos perseguidos a lo largo de los más de tres años de negociación" mantenidos con el Ministerio de Sanidad.