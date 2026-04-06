SATSE urge a Hacienda a acabar con el recorte de las pagas extraordinarias de enfermeras y fisioterapeutas

Archivo - Imagen de archivo de una concentración de SATSE a las puertas del Hospital de Mérida para pedir la recuperación de las pagas extra. - SATSE - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado este lunes al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que presente los nuevos presupuestos generales del Estado e incluya en ellos el cobro íntegro de las pagas extraordinarias para enfermeras y fisioterapeutas, poniendo fin a casi 16 años de recortes que suponen la pérdida de unos 700 euros anuales para cada profesional afectado.

A través de un comunicado, el sindicato ha pedido al nuevo titular de la cartera de Hacienda que cumpla con lo que establece el actual Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el anteproyecto de ley, que se encuentra en fase de tramitación, pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.

SATSE ha explicado que lleva años reivindicando que los profesionales recuperen su derecho a cobrar de manera íntegra sus dos pagas extraordinarias, después de que, en 2010, el Gobierno impusiera un recorte del 27 por ciento en cada una de ellas. Desde entonces, son 31 las pagas que enfermeras y fisioterapeutas no han podido cobrar en su totalidad.

Durante la negociación de la reforma del Estatuto Marco, la organización sindical ha denunciado el incumplimiento reiterado por parte del Gobierno de esta norma, así como del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), y ha demandado poner fin a una "situación discriminatoria" que ha perjudicado el poder adquisitivo "de cerca de un millón de trabajadores".

Según ha detallado, el anteproyecto de ley de Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y sindicatos del Ámbito, entre los que está SATSE, establece que las pagas extraordinarias serán dos al año y se devengarán preferentemente en los meses de junio y diciembre, y que "el importe de cada una de ellas será, como mínimo, de una mensualidad del sueldo y trienios, al que se añadirá salvo pacto en contrario, la catorceava parte del importe anual del complemento de destino, del complemento específico y del complemento de dedicación exclusiva".

Además, el anteproyecto, en su artículo 27, apunta que "cada servicio de salud podrá determinar, previa negociación en mesa sectorial, la incorporación de otros complementos a las pagas extraordinarias".

Sin embargo, SATSE ha advertido de que es "totalmente incoherente" que Sanidad promueva una reforma del Estatuto Marco que defiende el cobro íntegro de las pagas extra mientras que el Ministerio de Hacienda sigue sin incluir en las leyes de Presupuestos Generales la recuperación de este derecho laboral.