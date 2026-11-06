Archivo - SATSE sostiene que el conocimiento de enfermeras y fisioterapeutas debe contar a la hora de organizar un servicio - TEMPURA/ISTOCK - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Sindicato de Enfermería (SATSE), Laura Villaseñor, ha señalado que el conocimiento de las enfermeras y de los fisioterapeutas "tiene que contar cuando se organiza un servicio, se distribuyen los recursos o se decide qué tecnología incorporar" a la atención de los pacientes.

"Tenemos que participar desde el principio, cuando todavía se puede decidir qué problema resolver y cómo hacerlo", ha indicado, al tiempo que ha puesto de manifiesto que las dos profesiones "tienen, en la actualidad, una excelente formación y un desarrollo científico". La trayectoria de ambas "debe utilizarse para intervenir en las decisiones que afectan a la salud de las personas", ha insistido.

De esta manera se ha expresado Villaseñor durante la celebración en Toledo del 'I Congreso Internacional de Enfermería y Fisioterapia", encuentro organizado por SATSE -bajo el lema "REVOLUCIÓN. De Nightingale a los tiempos de la Inteligencia Artificial (IA)"- en cuya inauguración ha participado también el director general de Hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Óscar Talavera.

Con las intervenciones, además, de la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas; el decano de la Facultad de Fisioterapia y Enfermería de Toledo, Juan Manuel Carmona; y el director de la Cátedra FUDEN-UCLM de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería y la Universidad de Castilla-La Mancha, Ángel López, y la asistencia de más de un millar de profesionales, los expertos han abordado el presente y futuro de la Sanidad en el entorno de las nuevas tecnologías y la IA.

Así, han concluido que se debe impulsar una revolución que convierta a los cuidados en la columna vertebral de los sistemas sanitarios para responder con mayor eficacia, humanidad y cercanía a las necesidades. "Necesitamos un cambio de paradigma en el que la salud se sitúe en el centro de las decisiones y la atención y cuidados de enfermeras/os y fisioterapeutas se conviertan en un pilar esencial", han aseverado desde el Comité Organizador.

PAPEL DE LA IA

Por otra parte, y en relación con la IA, Villaseñor ha afirmado que "abre posibilidades que merece la pena explorar con rigor desde la premisa básica de que tiene que contribuir a mejorar la atención y cuidados que se prestan a las personas". Por ello, considera necesario "que el personal sanitario esté bien formado para poder utilizarla con criterio y que tenga tiempo para incorporarla a su práctica ordinaria".

"Desde SATSE, vamos a defender que el tiempo que la tecnología pueda ayudarnos a recuperar sirva para atender mejor y para trabajar en mejores condiciones, que nos permita escuchar sin prisas y dar continuidad a la atención", ha proseguido, para añadir que "medir el avance únicamente por el número de tareas que caben en una jornada sería perder una buena parte de esta oportunidad". Además, ha reconocido a los profesionales que dedican su tiempo a la investigación "pese a las dificultades y barreras aún existentes".

El encuentro, que ha contado con distintas ponencias y mesas redondas para tratar aspectos como los nuevos desafíos digitales en el trabajo de enfermeras y fisioterapeutas, la investigación y la percepción del sindicalismo, ha albergado -en el Palacio de Congresos de Toledo- la exposición inmersiva 'Ruta Revolución 360º', con cinco 'stands' informativos sobre 'Marco profesional y normativo', 'Liderazgo y gobernanza en salud', 'Liderando igualdad', 'Cuidar en todas partes' y 'Competencias para el futuro del cuidado'.