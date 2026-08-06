Archivo - SATSE señala que no dará su apoyo al RD de diplomas de acreditación y ACE si persisten las diferencias entre profesiones - TEMPURA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha asegurado que no va a dar su apoyo al Proyecto de Real Decreto (RD) por el que se modifica la regulación de los Diplomas de Acreditación, Acreditación Avanzada y Áreas de Capacitación Específica (ACE) "si persisten las diferencias en el tratamiento a las diferentes profesiones, sin garantizar la igualdad de oportunidades para todas las disciplinas".

"Las enfermeras y fisioterapeutas no pueden renunciar a un desarrollo ajustado de las áreas de conocimiento a través de los Diplomas y las ACE, aunque estas últimas parezcan estar diseñadas exclusivamente para unas disciplinas en concreto", ha expuesto en sus alegaciones a esta norma, que se encuentra en la fase de consulta pública.

Esta organización sindical, que ha valorado "positivamente", no obstante, "la voluntad del Ministerio de revisar y actualizar el marco regulador con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y a la evolución de la especialización", ha afirmado no compartir "que un solo RD aglutine los tres ámbitos de desarrollo".

RECHAZA INCLUIR LOS TRES ÁMBITOS EN UNA SOLA NORMA

A su juicio, "nada tienen que ver la especialización académica y experiencial, que se deriva de los Diplomas de Acreditación y Acreditación Avanzada, con la residencia, a la que obligan las ACE". "La regulación única puede llevar a confusión, ya que aunque se trata de cuestiones relacionadas con la especialización, son cuestiones absolutamente diferentes, no solo por la regulación, sino en espíritu, concepto de vía de establecimiento y acreditación del conocimiento", ha sostenido.

"La escasa oportunidad de validez que se ha conferido a la normativa actual" también es objeto de su crítica, ya que "en todos estos años no se ha desarrollado de manera real y acorde a las necesidades de especialización ninguna ACE, y solamente se ha regulado el Diploma de acreditación de paliativos".

"Estos planteamientos favorecerían el cumplimiento de reivindicaciones históricas relacionadas con la macro especialidad de Enfermería médico-quirúrgica, diversificando y detallando áreas de conocimiento que necesitan acreditarse para dar servicio a necesidades de salud claramente detectadas entre la población", ha apuntado al respecto.

Por ello, considera que "queda mucho por delante" para "conseguir que estas áreas puedan ser un instrumento para certificar el nivel de formación y validar al profesional en las competencias y requisitos necesarios para ofrecer cuidados avanzados". "Pese a ser herramientas que pueden revolucionar el ámbito de los cuidados avanzados, ya que favorecen la estandarización del cuidado y mejoran la efectividad de las intervenciones, hasta el momento los diferentes Gobiernos no han apoyado su desarrollo y ampliación, así como reconocimiento", ha enfatizado.

Por último, SATSE, que considera necesario "implementar un itinerario profesional que, con base en la experiencia y formación acreditada, posibilite trabajar como enfermera de práctica avanzada tras obtener un Diploma de Acreditación o Acreditación Avanzada homologable en todo el SNS", ha concluido afirmando que "es prioritaria la integración de la práctica avanzada en el marco profesional y laboral de las enfermeras y enfermeras especialistas", y todo "desde la convivencia y el respeto entre todos los actores".