SATSE se reunirá con los grupos en el Congreso para informar sobre el "verdadero contenido" del Estatuto Marco

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Sindicato de Enfermería (SATSE) ha acordado iniciar contactos con los partidos en el Congreso de los Diputados para aclarar el "verdadero contenido" del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco y evitar, según denuncian, la difusión de "falsedades e inexactitudes" que podrían frenar su aprobación.

Así se ha decidido durante una nueva reunión del máximo órgano de dirección y representación de SATSE. De este modo, el secretariado estatal y los responsables autonómicos del Sindicato han analizado con detalle los "avances y mejoras contempladas en los 117 artículos y numerosas disposiciones del texto normativo", que se encuentra en la actualidad en la fase consulta pública previa a su aprobación, ya como proyecto de ley, por parte del Consejo de Ministros.

El CEE de SATSE ha coincidido en la importancia de que los grupos con representación parlamentaria estén "bien informados" sobre todas las medidas y actuaciones que esta norma contempla después de los cerca de tres años de negociación que se ha mantenido con el Ministerio de Sanidad, junto al resto de sindicatos que forman parte del Ámbito de Negociación.

El Sindicato considera que, tras el acuerdo alcanzado el pasado 26 de enero, se ha generado "mucho ruido y desinformación", por lo que lo prioritario es realizar una labor explicativa que evidencie que negociación mejora notablemente el Estatuto Marco vigente actualmente "y no discrimina, perjudica y, mucho menos, maltrata a ninguna categoría", agrega.

Además, la organización sindical entiende que el texto normativo "puede y debe" mejorarse en la tramitación que aún le queda por delante, pero insiste en que "intereses particulares y partidistas no pueden acabar con la oportunidad de que el sistema sanitario tenga unas nuevas reglas del juego que beneficiarán a todo su personal estatutario, sin excepciones, independientemente de su situación o la comunidad autónoma en la que trabaje".

SATSE también insiste en que, una vez se apruebe en el Congreso de los Diputados, serán las diferentes consejerías de Sanidad las encargadas de hacer realidad todas las medidas contempladas, de ahí que el Sindicato también tenga previsto, llegado el momento, trasladar a los responsables sanitarios correspondientes la necesidad de que agilicen su puesta en práctica en lugar de suponer "un freno o barrera".

En cuanto al reconocimiento salarial ligado al nuevo modelo de clasificación profesional, los responsables de SATSE subrayan la importancia de que el proceso específico de negociación acordado con el Ministerio de Sanidad no se dilate en el tiempo, recordando que debe estar cerrado antes de que finalice la tramitación parlamentaria del nuevo Estatuto Marco.

"El acuerdo establece que hay que estructurar las nuevas retribuciones básicas en función del grupo de clasificación correspondiente a cada nivel de titulación académica y especialización, así como en función del nivel de responsabilidad asumido, y velaremos por que se cumpla lo pactado con el Ministerio de Mónica García", agrega.

El CEE, que ya otorgó el visto bueno del Sindicato al acuerdo con el Ministerio de Sanidad, ha incidido, además, en que resulta fundamental que toda la estructura de la organización conozca en profundidad la norma y, por ello, se iniciará una ronda de reuniones en todas las comunidades autónomas. El objetivo final es que el todo el personal también tenga información de "primera mano" sobre las cuestiones concretas en las que puede repercutirle la aprobación del Estatuto Marco.

Por último, el SATSE recuerda que las mejoras recogidas en el nuevo Estatuto Marco afectan a aspectos laborales fundamentales, como son los derechos del personal, la clasificación profesional, el acceso al empleo, la jornada de trabajo, la jubilación anticipada y parcial, la conciliación o la seguridad y salud laboral, entre otras materias esenciales. Todas ellas, además de afectar directamente a los profesionales, contribuirán a mejorar la calidad y seguridad de la atención que se presta a las personas.