Archivo - SATSE recuerda a los partidos las leyes pendientes de aprobar, como la de ratios enfermeras y el Estatuto Marco - TEMPURA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha recordado a los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del 29 de noviembre que existen "leyes pendientes" de aprobar, como "la reforma del actual Estatuto Marco del personal estatutario, la Ley del Medicamento, la Ley de ratios enfermeras o una norma estatal contra las agresiones en el ámbito sanitario".

"La actual legislatura ha visto también cómo importantes reformas legislativas no han llegado finalmente a producirse por polémicas partidistas, intereses corporativistas o 'lobbies' económicos", ha puesto de manifiesto, para añadir que "no pueden volver a pasar cuatro años para que se aprueben leyes que llevan pendientes hasta 23 años".

Por ello, la organización sindical ha demandado a las formaciones políticas que tengan "responsabilidad, coherencia y visión de Estado". El objetivo es "que nuestro sistema sanitario no siga regulado por normas obsoletas, ineficientes y muy alejadas ya de la realidad actual que viven profesionales y pacientes", ha expuesto, y es que considera que los partidos lo "han dejado de lado" para "centrarse en otras prioridades e intereses".

Asimismo, "la próxima legislatura debe ser la que impulse la reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), una norma que supuso un antes y después en el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS), pero que, al igual que muchas otras, tiene que adaptarse a las circunstancias y necesidades actuales de una sociedad cada vez más envejecida y con mayores problemas relacionados con las enfermedades crónicas, las pluripatologías o situaciones de dependencia", ha declarado.

INCREMENTO GRADUAL Y PROGRESIVO QUE LLEGUE AL 10% DEL PIB

Además, son necesarios "mayor inversión pública" y "avanzar en el cambio de modelo de sistema sanitario que necesita la sociedad actual". "El gasto sanitario público en nuestro país sigue estando muy lejos del necesario para poder hacer frente a problemas estructurales enquistados desde hace años, como el déficit de plantillas enfermeras y de fisioterapeutas", ha explicado, para concretar que es oportuno "un incremento gradual y progresivo que llegue al 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)".

En este sentido, ha reclamado "un nuevo modelo de financiación autonómica que posibilite el destino de fondos finalistas para mejorar la atención sanitaria en todas las comunidades autónomas, evitando así que importantes partidas económicas se desvíen a otros ámbitos menos necesarios y prioritarios para el conjunto de la sociedad".

SATSE, que ha subrayado la necesidad de transformar el sistema sanitario "hacia un modelo centrado en la persona que dé la importancia necesaria a la prevención, los cuidados y la promoción de hábitos de vida saludables", ha enfatizado que "es la hora de la revolución de los cuidados, pese a quien le pese, y son las enfermeras y enfermeros los que deben liderar este proceso transformador" con base en "sus competencias, experiencia y formación", y "siempre en equipo, pero con autonomía y capacidad de gestión y liderazgo".