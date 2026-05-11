SATSE reclama mejoras en los derechos de las enfermeras y unas condiciones de trabajo dignas

Archivo - Imagen de recurso de una enfermera. - RAUL VALCARCEL/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado, en el marco del Día Internacional de la Enfermera (DIE), mejoras en los derechos de la profesión y unas condiciones de trabajo dignas.

Bajo el lema 'Las enfermeras ya no se callan', el Sindicato ha impulsado en todo el país distintas acciones de reconocimiento y reivindicación para trasladar a administraciones sanitarias y partidos políticos que "nadie sea ajeno al clamor de una profesión autónoma que siempre, y ahora más que nunca, tiene mucho que decir".

Las demandas de la profesión también serán abordadas en el Parlamento Europeo, en el marco de la conferencia que tendrá lugar, con motivo del DIE, bajo el título 'Fortalecimiento del personal de Enfermería en la Unión Europea de la Salud: competencia profesional, autonomía y sistemas de atención sostenibles'. Una jornada, promovida por SATSE, CESI y el eurodiputado Nicolás González, en la que se buscará mejorar la profesión.

"Hemos demolido ya el muro del silencio que ha dificultado nuestro avance y desarrollo profesional y, en este Día Internacional de la Enfermera, denunciamos todos los problemas que sufrimos en nuestro trabajo, y las graves carencias que padecen los pacientes y el sistema sanitario en su conjunto", afirman desde SATSE.

El Sindicato subraya que la realidad laboral de la profesión es "precaria y perjudicial", destacando, entre otros problemas, la falta de plantillas suficientes; la permanente sobrecarga de trabajo; el abuso de la temporalidad; las agresiones y otros riesgos laborales; la imposibilidad de conciliar su vida laboral con la personal, y el abandono de la profesión y la fuga de profesionales, así como las dificultades para acceder a cargos de responsabilidad, gestión y dirección.

CONSECUENCIAS PERJUDICIALES

Esta realidad, apunta, tiene "graves consecuencias" en la atención y cuidados que se prestan al conjunto de la sociedad, como el incremento de riesgos, efectos adversos, reingresos, errores involuntarios y complicaciones en el proceso asistencial cuando el número de pacientes por enfermera es muy elevado.

También señalan que los programas y actuaciones de prevención, promoción de la salud y adquisición de hábitos de vida saludable llegan a mucha menos gente de lo necesario; que la infancia y adolescencia no pueden beneficiarse en sus centros educativos de la labor de las enfermeras escolares, o que las listas de espera aumentan en hospitales y centros de salud.

En el Día Internacional de la Enfermera, las profesionales también denuncian que el sistema sanitario sigue sufriendo numerosos problemas debido a "años de sucesivos recortes en plantillas, infraestructuras, equipamientos y derechos laborales de sus profesionales".

"Tenemos, en la actualidad, un sistema sanitario infrafinanciado, con una inversión del Estado muy inferior a la de otros países de nuestro entorno; infradotado, con una escasez de plantillas estructural; descoordinado, con continuas 'trifulcas' entre Gobierno y administraciones autonómicas, por razones políticas y partidistas, y discriminatorio, con una atención y condiciones laborales diferentes en función del territorio y la administración que gestione la sanidad", aseguran.

En este contexto profesional y laboral, el Sindicato reclama la aprobación de la Ley de ratios enfermeras que posibilitará el incremento progresivo de las plantillas, y la entrada en vigor de la reforma del Estatuto Marco, así como de otras reformas legislativas aún pendientes, como la de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la Ley del Medicamento.

MAYOR PARTICIPACIÓN

También se demanda el acceso a la jubilación anticipada y parcial; una mayor participación en la gestión y decisiones estratégicas en el SNS, accediendo a puestos de liderazgo y dirección, y el reconocimiento de su espacio competencial, el cual, aseguran, "no puede verse amenazado por intereses de otros colectivos profesionales o de algunas administraciones y empresas sanitarias y sociosanitarias".

"Deben acabar las actitudes arcaicas, obstruccionistas y frentistas en nuestro sistema sanitario y se tiene que apostar, de manera conjunta, por el trabajo en equipo de todas las categorías profesionales sin distinciones, privilegios o egos injustificados", agrega el Sindicato.

SATSE celebra el Día Internacional de la Enfermera en el marco de las acciones contempladas este año con motivo de su 40 aniversario. "Cuarenta años de desarrollo y progreso profesional, construidos, paso a paso, gracias al compromiso de trabajadores y delegados/as que ha hecho posible que la profesión sea hoy más visible, reconocida y fuerte", resalta. Bajo el lema 'Cuidar nos une', SATSE quiere poner en valor todo lo conseguido y reafirmar que es una organización con "historia, presente y un futuro que seguir construyendo juntos".