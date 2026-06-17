SATSE reclama una mayor incorporación de enfermeras en los centros educativos

Archivo - Imagen de recurso de un niño en una consulta de enfermería. - MACNIAK - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que las consejerías de Sanidad y Educación no están dando respuesta a los nuevos retos y problemas de salud infantil y juvenil que van en aumento en España, como las enfermedades crónicas y los efectos que sobre la salud tienen los cambios tecnológicos y ambientales, al no incorporar de manera generalizada la figura de la enfermera escolar en los centros educativos.

El Sindicato también critica que los Ministerios de Sanidad y Educación no estén contando con las enfermeras en la elaboración y desarrollo de la red de 'Escuelas Promotoras de la Salud', una iniciativa que pretende crear entornos escolares saludables para vivir, aprender y trabajar.

Se trata de una demanda reiterada por SATSE, ya que, a su juicio, estas profesionales sanitarias podrían desempeñar una importante labor a la hora de poner en práctica un plan estructurado y sistemático que fomente la salud, el bienestar y el desarrollo de todo el alumnado y del personal docente y no docente en los centros educativos.

Coincidiendo con el fin del curso escolar 2025-2026, el sindicato subraya que hay más de 8,3 millones de niños y jóvenes que han cursado sus estudios en los más de 34.000 centros escolares, tanto públicos como privados, que hay en España, y en la inmensa mayoría de los carácter público no hay una enfermera o enfermero escolar.

Así, denuncia que en los últimos años solo algunas comunidades autónomas han avanzado en la implantación de la enfermera escolar, como Andalucía, Canarias, Murcia o Cataluña. Sin embargo, señala que, en general, únicamente hay enfermeras escolares en centros educativos donde estudia alumnado con necesidades especiales.

MEJORAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

SATSE reitera la necesidad de que haya, al menos, una enfermera en cada colegio e instituto que, además de garantizar que todo el alumnado será atendido si sufre cualquier percance o enfermedad, puede formar, informar y asesorar para que infancia y adolescencia adquieran hábitos de vida saludables y eviten conductas de riesgo.

También, añade, puede desempeñar una importante labor de detección precoz de problemas de salud física y mental, dando la "voz de alarma" y posibilitando la derivación al sistema sanitario y al profesional que corresponda.

La organización sindical resalta que el trabajo de estas profesionales sanitarias, en coordinación con el profesorado y el resto de la comunidad educativa, puede evitar enfermedades futuras y ahorrar costes para el sistema sanitario. "Es una reclamación que une a familias, alumnado, docentes y equipo del centro y a enfermeras/os. Con esta medida, ganamos todos", agrega.

Al respecto, SATSE afirma que la enfermera escolar libera al profesorado de la imposición de proporcionar una atención sanitaria para la cual no está formado ni tiene competencias, y también favorece en gran medida la conciliación de la vida laboral y familiar, evitando el absentismo laboral de los padres y madres que se ven obligados a acudir al centro para atender a sus hijos e hijas, y las ausencias del alumnado.

IMPLANTACIÓN

Asimismo, el Sindicato incide en que la mejor forma para su implantación es que haya un modelo de consenso entre Sanidad y Educación que facilite la presencia de la enfermera dentro de la comunidad escolar y que esté integrada en todo tipo de iniciativas, como puede ser la red de 'Escuelas Promotoras de la Salud' en los centros educativos.

Así, se debe asignar cada colegio al centro de salud de referencia, y que haya una adscripción integral de la enfermera al equipo de Atención Primaria, pero llevando a cabo su actividad exclusivamente en el centro educativo, explica SATSE.

"Volvemos a hacer un llamamiento a todas las consejerías de Sanidad y Educación para que, en el próximo curso escolar 2026-2027, se priorice la contratación de estas profesionales sanitarias en colegios e institutos, porque tener una enfermera en los centros educativos es una inversión de futuro", concluyen desde la organización sindical.