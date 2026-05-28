SATSE reclama más formación e investigación para acabar con las desigualdades de género en el ámbito de la salud

Archivo - Imagen de recurso de una mujer con síntomas de fibromialgia. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / WAVEBREAKMEDIA

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha demandado que las administraciones sanitarias destinen más recursos en formación, investigación y personal para acabar con los sesgos y desigualdades de género en el ámbito de la salud que, a su juicio, siguen perjudicando a las mujeres.

Con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, SATSE denuncia que las mujeres sufren, "de manera mayoritaria", distintos problemas de salud físicos, emocionales y psicológicos que, en muchos casos, permanecen "invisibles", como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, dolores gastrointestinales y osteoarticulares, depresión, insomnio o ansiedad, entre otros.

SATSE destaca también que una de las consecuencias "más preocupantes" de la falta de un abordaje diferencial de los problemas de salud de las mujeres es la medicalización de los procesos, "limitando el enfoque terapéutico al consumo de fármacos". A modo de ejemplo, recuerda que las mujeres consumen en torno al 70 por ciento del total de los antidepresivos en nuestro país. "Se está sobre medicalizando a las mujeres, porque falta investigación clínica con perspectiva de género", añade.

IMPOSICIÓN SOCIAL

Asimismo, el sindicato incide en que hay que abordar y atajar las causas que llevan a las mujeres a sufrir este tipo de problemas de salud y que nacen, entre otras razones, de una "exigencia social", para cumplir con su desempeño laboral y profesional a la vez que atienden las responsabilidades del hogar y/o la atención de hijos y personas dependientes de su entorno, tal como demuestran datos oficiales sobre solicitud de permisos para conciliar.

Por ello, SATSE resalta la necesidad de desarrollar e implementar políticas que fomenten y favorezcan la corresponsabilidad y propiciar una adecuada conciliación de la vida laboral, familiar y personal. "La sociedad asume erróneamente que las mujeres estamos programadas naturalmente para cuidar o que tenemos el deber afectivo y moral del cuidado", afirma.

Una realidad que afecta especialmente a colectivos sanitarios tan feminizados como enfermería y fisioterapia, ya que estas profesionales tienen una doble faceta de cuidadoras, al hacerlo en su trabajo y también en el hogar, señala SATSE, "generándose una sobrecarga que puede afectar a la salud".

Una reciente encuesta del Sindicato concluye que 8 de cada diez profesionales tienen personas a su cuidado y, a pesar de ello, padecen continuas dificultades para utilizar los permisos que les corresponden. En concreto, sufren denegaciones, presiones y comentarios despectivos e, incluso, cambios organizativos perjudiciales tras su solicitud.

AVANCES EN EL ESTATUTO MARCO

En este sentido, la organización sindical recuerda que la reforma del Estatuto Marco del personal Estatutario de los servicios de salud acordada el pasado mes de enero con el Ministerio de Sanidad contempla distintas mejoras y avances que posibilitarán una mayor conciliación del personal sanitario, como el derecho a la desconexión digital, entre otras.

En el ámbito asistencial, la organización sindical insiste en la necesidad de que se potencie la formación en igualdad a todo el personal sanitario para que pueda detectar y diagnosticar los malestares de género de cara a ser tratados de manera adecuada.

"Necesitamos que los y las profesionales tengan suficientes recursos y acceso a la formación y entrenamiento necesarios para que las mujeres reciban siempre una atención sanitaria y cuidados adaptados a sus necesidades", finaliza.