Archivo - SATSE rechaza "frontalmente" los "cambios" en el Estatuto Marco al tildarlos de "traición institucional" y "atropello" - TEMPURA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha señalado que rechaza "frontalmente" los "cambios" que ha asegurado que ha sufrido el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco una vez aprobado en Consejo de Ministros, modificaciones que considera que representan una "traición institucional" y "un atropello injustificado", ante las que valora "medidas de reacción".

Según ha expuesto, estos cambios sufridos por esta norma, "a última hora" y "por los distintos Ministerios", suponen "un grave retroceso en las mejoras acordadas el pasado mes de enero". Ante los mismos, y una vez iniciado el trámite de audiencia e información pública en relación con este texto, ha mostrado su "disconformidad".

El redactado "dista de lo acordado en aspectos esenciales", como "la posibilidad de que se pueda regular la jubilación anticipada por razón de la penosidad inherente a la actividad en el ámbito sanitario, así como el acceso a la jubilación parcial de forma ágil y en igualdad de condiciones con el resto de personas trabajadoras", han indicado desde esta organización sindical.

En este sentido, han destacado que "el actual texto no contempla ya que el Ministerio de Sanidad pueda instar el inicio del procedimiento que permitiría que el Ministerio de Seguridad Social determine, en un futuro, el acceso a la jubilación anticipada por razón de la actividad para el personal estatutario".

Además, han puesto de manifiesto que la norma tampoco incluye ahora, "en lo que respecta a la jubilación parcial", la petición de "que se haga efectivo este derecho de forma directa e inmediata a su puesta en vigor". Por ello, consideran que "no sería un derecho accesible para este personal".

RECORTES EN DERECHOS Y AVANCES "YA COMPROMETIDOS"

Junto a ello, SATSE ha asegurado no compartir "modificaciones sobre conceptos retributivos" que sí contempla este Anteproyecto de Ley, ya que "resultan perjudiciales para los/as profesionales de la Sanidad Pública". "Se han producido recortes en derechos y avances ya comprometidos que no vamos a permitir", ha enfatizado.

Ante esta "tomadura de pelo" a "todo el colectivo de Enfermería y Fisioterapia", ha insistido en que está estudiando "todo tipo" de decisiones. Todo ello "máxime cuando está en ciernes una reunión del Consejo Interterritorial con unas propuestas que vulneran claramente el marco jurídico que rige la negociación sindical y ningunean a todo sindicato que pertenezca al Ámbito de Negociación", ha incidido.

"Parece mentira que se tenga que recordar a un Gobierno y a las comunidades autónomas que cualquier modificación relacionada con jornada, clasificación profesional, retribuciones, organización del trabajo, representación profesional o estructuras específicas de negociación debe abordarse desde una perspectiva global del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mediante los cauces de negociación legalmente establecidos", ha señalado al respecto.

A juicio de este sindicato, es necesario que las instituciones "respeten plenamente el papel del Ámbito de Negociación" en "todos estos asuntos", así como que "cualquier acuerdo que pudiera adoptarse preserve expresamente los procesos negociadores actualmente abiertos o pendientes".

Por último, SATSE ha reclamado "que se eviten decisiones que puedan interpretarse como soluciones 'corporativas o excluyentes' respecto del conjunto de profesionales, y que las autonomías, como Administraciones responsables de la gestión de los servicios sanitarios, participen activamente en el fortalecimiento de los espacios de negociación colectiva y diálogo social". De lo contrario, ha asegurado que se reserva su derecho a "iniciar cualquier tipo de medida de reacción", la cual ha indicado que dará a conocer "en los próximos días".