Archivo - SATSE propone incluir mejoras en jornada y retribución en el Proyecto de RD sobre condiciones laborales de residentes - LPETTET/ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha presentado alegaciones al Proyecto de Real Decreto (RD) sobre condiciones laborales de residentes, entre ellos las enfermeras internas residentes (EIR), en las cuales aboga por mejorar "aspectos esenciales", como "jornada de trabajo, actividad formativa, reconocimiento retributivo y riesgos laborales".

Así, y en relación con esta norma, que modifica el RD 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, y que se encuentra en fase de audiencia e información pública, ha celebrado su futura aprobación, ya que es algo que ha reclamado "desde hace ya años y, especialmente, desde que se inició la negociación del nuevo Estatuto Marco".

Esta organización sindical, que ha indicado que ya hizo alegaciones iniciales en la fase de consulta pública de este RD, ha manifestado que el mismo contempla que entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, deberá mediar, como mínimo, un periodo de descanso continuo de 12 horas. A ello, ha pedido que se sume descanso el lunes en los casos de guardias con duración superior a 12 horas realizadas en sábado, así como al día siguiente de guardia superior a 12 horas realizada entre semana, procurándose que no se planifiquen horas de formación coincidentes con los periodos de asueto.

Además, considera que es necesario que durante la jornada laboral se asegure el cumplimiento íntegro de los programas formativos y que la forma en la que se ordene el tiempo de trabajo no perjudique su formación. También, cree que es oportuno que estas horas formativas se detallen de forma diferenciada y sean consideradas, en todo caso, como jornada ordinaria.

En cuanto a la cuantía del salario del personal residente, ha reclamado que esta sea equivalente a la asignada, en concepto de sueldo base, al personal estatutario de los servicios de salud en función del nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) del título universitario exigido para el desempeño de su profesión, atendiendo, en el caso de los residentes, al reclamado para el ingreso en el correspondiente programa de formación.

"Las futuras enfermeras especialistas, en determinados casos, sufren una reducción importante de ingresos al pasar de las retribuciones como enfermera estatutaria de un servicio de salud a otras como personal laboral residente, que pueden llegar a suponer hasta casi el 50 por ciento menos", ha continuado SATSE, tras lo que ha apuntado que, por ello, ha demandado "una actualización de su sueldo base y de sus complementos, sobre todo en el complemento de grado de formación y de formación continuada".

PAGAS EXTRAORDINARIAS

Junto a ello, se ha referido a las pagas extraordinarias, sobre las que reclama que su importe "sea, como mínimo, de una mensualidad del sueldo y del complemento de grado de formación, pero incorporando la media del complemento de atención continuada percibido en los seis meses anteriores".

En estas alegaciones, ha incluido también, y mediante una nueva disposición adicional, la propuesta de que en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor del RD, el Gobierno, con la participación de las comunidades autónomas, lleve a cabo una evaluación de su impacto en la mejora de las condiciones de trabajo del personal residente. "Dicha evaluación incluirá, si procede, recomendaciones de mejora que podrán dar lugar a una nueva actualización de esta norma, todo ello con el fin de que no se vuelva a producir un periodo de 20 años sin que este RD sea revisado de nuevo", ha explicado.

Por último, y tras solicitar "que haya las suficientes garantías para que el personal residente pueda disfrutar de una tutoría real, efectiva e individualizada, así como una adecuada rendición de cuentas por parte del centro docente", ha demandado que el tiempo destinado a ser residente sea considerado adecuadamente en todo tipo de procesos selectivos para la obtención de plaza fija o temporal, acceso a la investigación y a la carrera profesional.