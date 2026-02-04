SATSE pide a los partidos que agilicen la tramitación de la ley de ratios enfermeras

Archivo - Image de archivo de una enfermera. - EUROPA PRESS - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado a los partidos políticos que agilicen la aprobación de la proposición de ley sobre ratios enfermeras, una vez que se ha dado por finalizado el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad a un texto normativo que lleva más de seis años esperando a que finalice su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Según SATSE, la Cámara Baja ha acordado dar por finalizado el plazo que tenían los diferentes grupos con representación parlamentaria para presentar sus enmiendas a la totalidad y ha abierto ahora el periodo para presentar las enmiendas parciales. La norma fue impulsada por SATSE a través de una iniciativa legislativa popular (ILP) y entró en el Congreso a finales de 2019, tras recoger más de 660.000 firmas de ciudadanía y profesionales sanitarios.

"En la pasada legislatura fueron 83 las prórrogas solicitadas por los grupos parlamentarios para poder tener más tiempo para estudiar una norma con solo 16 artículos y presentar sus enmiendas. En la actual, y desde febrero de 2025, se han ido solicitando hasta un total de 39 prórrogas para presentar enmiendas a la totalidad. Algo que finalmente no se ha producido", reprochan desde el Sindicato.

SATSE subraya la necesidad de que no vuelvan a pasar meses hasta que las enmiendas parciales puedan debatirse en la Comisión de Sanidad. Posteriormente, el último paso será llevarla al Pleno de la Cámara Baja para su aprobación final y poder así empezar a acabar con el déficit estructural de plantillas enfermeras que sufre nuestro país. El propio Ministerio de Sanidad ha cifrado en más de 100.000 las enfermeras que necesita España para llegar, al menos, a la media de los países del entorno europeo.

El Sindicato confía en que las enmiendas parciales que presenten los diferentes partidos políticos busquen mejorar el texto en lugar de "desvirtuarlo" de tal manera que pueda dar respuesta a su objetivo prioritario que es lograr una dotación segura de enfermeras que permita mejorar la atención y seguridad asistencial en los hospitales, centros de salud, residencias y otros centros sanitarios y sociosanitarios.

SATSE informa de que ha mantenido reuniones y contactos en los últimos meses con el conjunto de fuerzas políticas para trasladarles, por un lado, la urgente necesidad de desbloquear la ley, y, de otro, reiterarles que podría ser matizada en aquellos aspectos que propiciasen que fuese más factible su desarrollo e implementación en el conjunto de los servicios de salud.

En este sentido, se ha mostrado dispuesto a abordar y consensuar aspectos de la ley, como la concreción de las ratios pacientes-enfermera en función de la complejidad de los cuidados y las necesidades existentes en cada ámbito de actuación, el periodo de tiempo necesario para hacerla realidad o el respeto a las competencias de las CCAA y a su autonomía de gestión.

RIESGOS PARA EL PACIENTE

Según explica la organización, la ley de ratios enfermeras busca evitar los riesgos, complicaciones, efectos adversos, reingresos e, incluso muertes, que se producen en los centros sanitarios y sociosanitarios cuando no hay suficientes enfermeras. Así, añade que. a lo largo de los años, distintos estudios científicos han constatado los perjuicios que conlleva un número excesivo de pacientes a cargo de una enfermera y han defendido una ratio adecuada y segura.

En este contexto, un reciente estudio de la Universidad de Windsor en Ontario (Canadá) , por ejemplo, ha analizado la situación en territorios que cuentan con normativas y políticas que han posibilitado una dotación adecuada de enfermeras (California, Oregón, Columbia Británica, estados de Australia y Nueva Escocia) y concluye que, además de mejorar la satisfacción laboral, se reducen los riesgos para la salud y la seguridad del personal, así como el estrés, el agotamiento y el abandono de la profesión.

En el caso de los pacientes, según este estudio, disminuyen las tasas de mortalidad, la duración de las estancias hospitalarias, la probabilidad de reingresos y los errores profesionales, además de generarse ahorros en costes muy significativos para el sistema de salud.